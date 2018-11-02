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Александр Кокорин: увидимся во втором круге чемпионата

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что хотел бы опробовать новый стадион "Динамо", который будет сдан в эксплуатацию весной будущего года. Форвард ранее выступал за московскую команду.

"Я ещё должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента. Увидимся во втором круге чемпионата», — приводит слова Кокорина News.ru.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:45
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13
(5)
#13  Чорный Властелин Мира  Moscow (Сегодня, 17:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Александр Кокорин: увидимся во втором круге чемпионата...

...какого года?..)
Регистрация: 22.11.2015 [жалоба]
#12  следующий   (Сегодня, 17:27)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Да сыграешь ты во втором круге чемпионата. Вопрос только в каком году.
Но учитывая, что срок сдачи стадиона срывался уже раз 20, то может ты ещё и успеешь (годика через 3)
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#11  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно ,а сейчас есть такое наказание "на химию" как раньше? А то помог бы Кокорин достроить стадион , и может разрешили бы погонять мячик.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#10  Saveger  СПб (Сегодня, 17:08)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
да иди ты в жопу, глаза бы мои тебя, разъ*бая, не видели


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#9  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:07)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Голуби летят над нашим стадионом,голубям нигде преграды нет!Как бы мне хотелось с голубями на Динамо арену улететь! Александ Александрович Кокорин.Неизданное
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:55)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Чемпионата чего?

А вы в чемпионате чего играете?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
только стадион ВТБ а не динамо, долги-с


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  metis  Riga (Сегодня, 16:53)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Саша держись ты нужен Зениту.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
положил на Динамо от этого и все беды

кто только не положил на Динамо smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:51)
  • -6
  •  (10)

А.Солженицын. В круге первом.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 16:51)
  • -5
  •  (11)

Чемпионата чего?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:51)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Давай, не теряй форму.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:49)
  • -5
  •  (11)

Заложил фундамент и положил на Динамо от этого и все беды! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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