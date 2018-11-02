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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Василий Уткин о Рианчо в "Спартаке": это придурок-таксист
Известный спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube канале поделился мнением о исполняющем обязанности главного тренера "Спартака" Рауле Рианчо.
"Рианчо думает и, вполне может быть, станет главным тренером. Бывает сложно сойтись на мысли, что во главе московского "Спартака", пусть даже и временно, может находиться полный чудак. И поэтому ты пытаешься найти какие-то варианты: как же это могло произойти.
Ты приходишь на пресс-конференцию после матча, а тебе рассказывают, как русский народ завоевывал свою свободу, защищал ее. И кто рассказывает – Рианчо! Это же фантастика. С чем это можно сравнить? Он тренер, и без него не обойтись, но с ним ты попутно будешь узнавать про русский народ, про его любимого писателя, про то, как его мама готовила спагетти, а папа резал хамон.
Он много лет второй тренер, говорят, дельный. Но дельный второй тренер обычно ходит за дельным главным тренером. А Рианчо ходит от главного к главному. Так с чем же его можно сравнить? Это когда тебе человек нужен, но ты уйти от него не можешь. Боже мой, Рианчо – это придурок-таксист. Ты уже сидишь в машине, уже едешь, у тебя включился счетчик, ты торопишься. А его несет: он рассказывает тебе одно, другое, третье, а уйти ты не можешь. Вот Рианчо именно такой таксист. Он вам в машину посажен, и вы от него никуда не денетесь.
А еще можно вот с чем сравнить. Вы познакомились с девушкой, она вам нравится, вы уже чувствуете, что любите ее. Ваша девушка в данном случае – это "Спартак". И она ведет вас знакомиться с родителями. И папа! Сидит вот такой папа и несет бог знает что: и про политику, и про Сирию, и про танцы, и как он молодым был.
И ты понимаешь: девушку-то я люблю, но вот с этим мне нужно провести всю жизнь. Очень нелегкий выбор", – сказал Уткин.
Sports.ru
"Рианчо думает и, вполне может быть, станет главным тренером. Бывает сложно сойтись на мысли, что во главе московского "Спартака", пусть даже и временно, может находиться полный чудак. И поэтому ты пытаешься найти какие-то варианты: как же это могло произойти.
Ты приходишь на пресс-конференцию после матча, а тебе рассказывают, как русский народ завоевывал свою свободу, защищал ее. И кто рассказывает – Рианчо! Это же фантастика. С чем это можно сравнить? Он тренер, и без него не обойтись, но с ним ты попутно будешь узнавать про русский народ, про его любимого писателя, про то, как его мама готовила спагетти, а папа резал хамон.
Он много лет второй тренер, говорят, дельный. Но дельный второй тренер обычно ходит за дельным главным тренером. А Рианчо ходит от главного к главному. Так с чем же его можно сравнить? Это когда тебе человек нужен, но ты уйти от него не можешь. Боже мой, Рианчо – это придурок-таксист. Ты уже сидишь в машине, уже едешь, у тебя включился счетчик, ты торопишься. А его несет: он рассказывает тебе одно, другое, третье, а уйти ты не можешь. Вот Рианчо именно такой таксист. Он вам в машину посажен, и вы от него никуда не денетесь.
А еще можно вот с чем сравнить. Вы познакомились с девушкой, она вам нравится, вы уже чувствуете, что любите ее. Ваша девушка в данном случае – это "Спартак". И она ведет вас знакомиться с родителями. И папа! Сидит вот такой папа и несет бог знает что: и про политику, и про Сирию, и про танцы, и как он молодым был.
И ты понимаешь: девушку-то я люблю, но вот с этим мне нужно провести всю жизнь. Очень нелегкий выбор", – сказал Уткин.
Sports.ru
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