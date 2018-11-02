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Василий Уткин о Рианчо в "Спартаке": это придурок-таксист

Известный спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube канале поделился мнением о исполняющем обязанности главного тренера "Спартака" Рауле Рианчо.

"Рианчо думает и, вполне может быть, станет главным тренером. Бывает сложно сойтись на мысли, что во главе московского "Спартака", пусть даже и временно, может находиться полный чудак. И поэтому ты пытаешься найти какие-то варианты: как же это могло произойти.

Ты приходишь на пресс-конференцию после матча, а тебе рассказывают, как русский народ завоевывал свою свободу, защищал ее. И кто рассказывает – Рианчо! Это же фантастика. С чем это можно сравнить? Он тренер, и без него не обойтись, но с ним ты попутно будешь узнавать про русский народ, про его любимого писателя, про то, как его мама готовила спагетти, а папа резал хамон.

Он много лет второй тренер, говорят, дельный. Но дельный второй тренер обычно ходит за дельным главным тренером. А Рианчо ходит от главного к главному. Так с чем же его можно сравнить? Это когда тебе человек нужен, но ты уйти от него не можешь. Боже мой, Рианчо – это придурок-таксист. Ты уже сидишь в машине, уже едешь, у тебя включился счетчик, ты торопишься. А его несет: он рассказывает тебе одно, другое, третье, а уйти ты не можешь. Вот Рианчо именно такой таксист. Он вам в машину посажен, и вы от него никуда не денетесь.

А еще можно вот с чем сравнить. Вы познакомились с девушкой, она вам нравится, вы уже чувствуете, что любите ее. Ваша девушка в данном случае – это "Спартак". И она ведет вас знакомиться с родителями. И папа! Сидит вот такой папа и несет бог знает что: и про политику, и про Сирию, и про танцы, и как он молодым был.

И ты понимаешь: девушку-то я люблю, но вот с этим мне нужно провести всю жизнь. Очень нелегкий выбор", – сказал Уткин.

Sports.ru
Теги: Уткин Рианчо Спартак
Сегодня, 21:23
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9
(13)
#9  Дмитрий Весёлый  Екатеринбург (Сегодня, 22:27)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Вася совсем деградировал в своих рассуждениях. А в 90-х годах в "Футбольном клубе " казался адекватным журналюгой,до того момента,когда в 99-м вывел собственную теорему о том,что МЮ средний клубишко,а МЮ в том сезоне требл сделали!
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#8  Freddy   (Сегодня, 22:07)
  • +2
  •  (4)
online

Вся это писанина напоминает, когда девушка ведет Васю знакомится с родителями,а под Васей ломается стул
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 22:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
А по делу этот Рианча попробовал на поле всех игроков. Негров выгнал (в чем причина?), Глушакова вернул. Защитников и полузащитников ротирует, то один играет то другой. Попов в качестве нападающего не получился, так он единственного номинального напа из дубля выпустил - опять не фонтан. Так в следующем матче нападающий уже Ханни. Думаю в очередном матче нападающего будет Мельгареха играть он же опыт игры на этой позиции имеет.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#6  Ozzy  пос.Тарасовская (Сегодня, 21:59)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вася,а ты себя молодым все считаешь,или мозги у тебя отрофибоволись.
Регистрация: 14.07.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 21:37)
  • -3
  •  (7)

Сегодня, господа. А кот знает о чем говорит, да. Минусы ставят, те кто унижен и все (хотя так опрометчиво) , далеко не все согласны с этим. Сегодня , те кто ставит минусы всем- именно унижены.
)
День епанутых минусов . Хотя поэт посмотрел , как огни вели его подальше от шакалов. . Впрочем, были сигареты, а остальное его не касалось.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 21:33)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
My Webpage"Человек-говно" занялся своим любимым делом, обсирать людей. Вот что доепался до человека на ровном месте?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:33)
  • +2
  •  (14)

вася,иди в жопу! писатель хренов!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 21:26)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
что-то Василий очень уж суров... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Александр  Тверь (Сегодня, 21:26)
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил он и в Африке дебил. Сидел бы Уткин на жопе ровно и тявкал бы.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
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