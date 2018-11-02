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Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

- Что скажете о реакции болельщиков на появление в составе Глушакова с капитанской повязкой? – вопрос Кечинову.

- Она неправильная, конечно - что бы там ни произошло между тренером и игроком. В чемпионском сезоне, когда Денис забивал важные голы, его носили на руках, а сейчас он резко стал изгоем. Это неверное поведение. Нужно в любом случае поддерживать Глушакова. Мы же не знаем всю ситуацию, не владеем полной картиной того, что происходило между Каррерой и футболистом. Никто не вправе так категорично реагировать: все эти баннеры, свист. Правильно говорят, что от любви до ненависти уже даже не шаг, а полшага.

- Рианчо красиво поступил, выпустив Глушакова на поле с повязкой?

- Сейчас испанец исполняет обязанности главного тренера и отвечает за результат. Рауль вправе делать все, что хочет, если считает, что это поможет добиться успеха. Ранчо же себе не враг - каждый специалист имеет желание стабильно и долго работать. Если Рауль ставит Дениса, значит, берет на себя ответственность и считает, что этот футболист в середине поля необходим. Все очень просто.

- Согласны с такой точкой зрения: Глушакову лучше уйти, чтобы ситуация вокруг команды нормализовалась, а сам хавбек спас свою карьеру?

- Уходить ему или оставаться должен решить тренер. Если Денис ему нужен, значит, станет выходить на поле, если посчитает, что подобное влияет на обстановку в команде и на болельщиков негативно, тогда Глушакову должен покинуть "Спартак".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кечинов Глушаков
Сегодня, 21:47
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(2)
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 22:35)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так раньше Глушаков хотел побеждать вместе со Спартаком!
А сейчас в угоду личных интересов сливает матчи!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:34)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
хватит читать по бумажке


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, правильно, вчера вменяемые молчали от удивления, сегодня высказались.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 22:05)
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  •  (4)

Прям косяком поперли,кто следующий выступит в защиту Глушакова?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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