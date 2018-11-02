Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:09
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами
21:47
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (4)
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (4)
20:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
17:13
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
15:58
Абель Эрнандес: если мы обыграли "Реал", то почему не сможем повторить подобное с "Ромой"? (3)
Абель Эрнандес: если мы обыграли "Реал", то почему не сможем повторить подобное с "Ромой"? (3)
15:55
Хёрдур Магнуссон: у Чалова огромный потенциал, интерес "Ниццы" и "Уотфорда" - это только начало
Хёрдур Магнуссон: у Чалова огромный потенциал, интерес "Ниццы" и "Уотфорда" - это только начало
15:45
Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство (24)
Александр Ширко - о Глушакове: как-то все быстро забыли, кто принес "Спартаку" чемпионство (24)
15:40
Источник: "Краснодар" продолжает выплачивать Мамаеву зарплату, на днях он получил аванс - 5 млн (29)
Источник: "Краснодар" продолжает выплачивать Мамаеву зарплату, на днях он получил аванс - 5 млн (29)
13:19
Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил (5)
Юрий Семин: в то, что "старику-тренеру", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил (5)
12:26
Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня (9)
Глава Федерации футбола Украины: оказаться в санкционном списке России – это гордость для меня (9)
12:20
Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться (22)
Маклаков: я против того, чтобы своих освистывать - Карреру уже не вернешь, пора успокоиться (22)
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.
В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.
- Что скажете о реакции болельщиков на появление в составе Глушакова с капитанской повязкой? – вопрос Кечинову.
- Она неправильная, конечно - что бы там ни произошло между тренером и игроком. В чемпионском сезоне, когда Денис забивал важные голы, его носили на руках, а сейчас он резко стал изгоем. Это неверное поведение. Нужно в любом случае поддерживать Глушакова. Мы же не знаем всю ситуацию, не владеем полной картиной того, что происходило между Каррерой и футболистом. Никто не вправе так категорично реагировать: все эти баннеры, свист. Правильно говорят, что от любви до ненависти уже даже не шаг, а полшага.
- Рианчо красиво поступил, выпустив Глушакова на поле с повязкой?
- Сейчас испанец исполняет обязанности главного тренера и отвечает за результат. Рауль вправе делать все, что хочет, если считает, что это поможет добиться успеха. Ранчо же себе не враг - каждый специалист имеет желание стабильно и долго работать. Если Рауль ставит Дениса, значит, берет на себя ответственность и считает, что этот футболист в середине поля необходим. Все очень просто.
- Согласны с такой точкой зрения: Глушакову лучше уйти, чтобы ситуация вокруг команды нормализовалась, а сам хавбек спас свою карьеру?
- Уходить ему или оставаться должен решить тренер. Если Денис ему нужен, значит, станет выходить на поле, если посчитает, что подобное влияет на обстановку в команде и на болельщиков негативно, тогда Глушакову должен покинуть "Спартак".
"Спорт-Экспресс"
В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.
- Что скажете о реакции болельщиков на появление в составе Глушакова с капитанской повязкой? – вопрос Кечинову.
- Она неправильная, конечно - что бы там ни произошло между тренером и игроком. В чемпионском сезоне, когда Денис забивал важные голы, его носили на руках, а сейчас он резко стал изгоем. Это неверное поведение. Нужно в любом случае поддерживать Глушакова. Мы же не знаем всю ситуацию, не владеем полной картиной того, что происходило между Каррерой и футболистом. Никто не вправе так категорично реагировать: все эти баннеры, свист. Правильно говорят, что от любви до ненависти уже даже не шаг, а полшага.
- Рианчо красиво поступил, выпустив Глушакова на поле с повязкой?
- Сейчас испанец исполняет обязанности главного тренера и отвечает за результат. Рауль вправе делать все, что хочет, если считает, что это поможет добиться успеха. Ранчо же себе не враг - каждый специалист имеет желание стабильно и долго работать. Если Рауль ставит Дениса, значит, берет на себя ответственность и считает, что этот футболист в середине поля необходим. Все очень просто.
- Согласны с такой точкой зрения: Глушакову лучше уйти, чтобы ситуация вокруг команды нормализовалась, а сам хавбек спас свою карьеру?
- Уходить ему или оставаться должен решить тренер. Если Денис ему нужен, значит, станет выходить на поле, если посчитает, что подобное влияет на обстановку в команде и на болельщиков негативно, тогда Глушакову должен покинуть "Спартак".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.