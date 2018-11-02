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Александр Маньяков: сегодня у Аленичева должна быть встреча с директором "Енисея". Пока нет новостей

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал новость о том, что главный тренер Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб не будут готовить основную команду "Енисея" к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги против "Анжи".

"Я не знаю, почему "Енисей" официально дал такую новость по поводу Дмитрия Аленичева. Связывался ли я с ним? Сегодня я с Аленичевым и с Рубцовым не разговаривал. Но зная, что у них должна была состояться встреча, мы договаривались, что один или другой мне перезвонит. Команда сейчас находится в Кратово, на данный момент больше никаких новостей по этому поводу. Ситуация очень тонкая, подождем", - цитирует Маньякова Sport24.
Теги: Аленичев Енисей
Вчера, 22:48
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