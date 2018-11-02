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Анзор Кавазашвили: Рианчо понимает, что не останется главным тренером

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

"До матча фанаты выступили в поддержку Карреры, который принял решение перевести Глушакова в молодежку. Сейчас трибуны хотят сказать руководству и всем остальным, что они не согласны с отставкой итальянца. Я считаю, что болельщики допускают огромную ошибку. Понимаю, что люди любят "Спартак", но они не должны так поступать по отношению к футболисту, травить его. Но с болельщиками надо вести себя осторожно, с ними нужно дружить. Если Каррера мог постоянно общаться с поклонниками красно-белых, то почему кто-то из руководства "Спартака" или игроков не может сейчас устроить встречу и объяснить ситуацию? Рассказать, что будет дальше и в каком состоянии команда. На пресс-конференции Рианчо заявил, что ему плевать на крики и песни болельщиков – Глушаков все равно станет выходить в составе? Видимо, испанец не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, Рианчо понимает, что не останется главным тренером. Считаю, что он не имеет право ломать сук, на котором сидит, ведет себя неправильно. Не исключаю, что ему будет сделано замечание руководством – или уже сделано", – цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Рианчо Спартак
Вчера, 23:49
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