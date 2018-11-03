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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Грегор Балажиц: мне не нравится, что в РПЛ много борьбы и мало футбола
Словенский защитник "Урала" Грегор Балажиц прокомментировал выступление своей команды в этом сезоне РПЛ.
"Мы классно играли в начале сезона, создавали моменты, но не забивали мячи. В футболе очень важно набирать очки, поэтому в самом старте сезона была определенная неуверенность. Но сейчас у нас есть все необходимые для побед качества.
Российская премьер-лига – это такой турнир, где фаворит может запросто проиграть аутсайдеру. Однако мне не нравится, что здесь очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского. Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем. И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в Лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает, – сказал Балажиц.
Justmedia
"Мы классно играли в начале сезона, создавали моменты, но не забивали мячи. В футболе очень важно набирать очки, поэтому в самом старте сезона была определенная неуверенность. Но сейчас у нас есть все необходимые для побед качества.
Российская премьер-лига – это такой турнир, где фаворит может запросто проиграть аутсайдеру. Однако мне не нравится, что здесь очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского. Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем. И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в Лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает, – сказал Балажиц.
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