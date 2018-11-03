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Андрей Панюков: настрой на "Спартак" крайне боевой

Форвард "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о предстоящем матче со "Спартаком".

"У нас крайне боевой настрой перед игрой со "Спартаком". Все успели восстановиться после тяжёлой игры в Кубке России, так что подготовка идёт по плану.

Сложно говорить о наших шансах в этом матче. Шансы будут как у нас, так и у соперника, но я уверен, что игра будет очень интересной для болельщиков", - приводит слова Панюкова UralSport.
Теги: Урал Спартак Панюков
Сегодня, 09:08
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#6  zenit47  СПБ (Сегодня, 10:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Потому что абсолютно любой клуб может отыметь свинарню, вот и настраиваются
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 10:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Тролли, идите на хер.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 09:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Уася, так у тебя склероз и маразм. Набери в поиске Гугл или Яндекс про настрой на ЦСКА и хавальник свой не раскрывай)))

Валерий Карпин: На ЦСКА настрой особый (Видео)

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Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 09:47)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Что то ни от кого не слышал "настрой на Зенит боевой", "хотим выиграть у цыиска", "сделаем всё для победы над Краснодаром".

Только о Спартаке все трындят. Вам что, зенит платит деньги за победы над Спартаком?

А теперь заходим на первоисточник.

– Будет ли этот матч носить для тебя принципиальный характер?

– На самом деле очень жду этой встречи, хочу сыграть против «Спартака», но настрой будет такой же как и на любую другую команду.



Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 09:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Что то ни от кого не слышал "настрой на Зенит боевой", "хотим выиграть у цыиска", "сделаем всё для победы над Краснодаром".

Только о Спартаке все трындят. Вам что, зенит платит деньги за победы над Спартаком?

Не-не,не Зенит точно!Нам пенсионерам только в январе по тыще прибавят тогда и будем платить.А пока только Гинер.Так и знай-его это чумадан!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Что то ни от кого не слышал "настрой на Зенит боевой", "хотим выиграть у цыиска", "сделаем всё для победы над Краснодаром".

Только о Спартаке все трындят. Вам что, зенит платит деньги за победы над Спартаком?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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