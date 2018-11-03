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Гаджи Гаджиев: Кононов очень подходит "Спартаку" по стилю

Экс-наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о ситуации с назначением тренера в "Спартак".

"Кандидатура Кононова всплыла не случайно. По своему стилю он наиболее всего подходит "Спартаку". Я не знаю точно, почему именно уволили Карреру – но полагаю, не только за результаты.

Мне кажется, если тренер теряет связь с футболистами, сразу встает вопрос об отставке. В "Спартаке" налицо разлад. Команда – как человеческий организм, у которого может быть насморк или более серьезное заболевание. Значит, требуется лечение", - цитирует Гаджиева "Советский спорт"
Теги: Спартак Кононов Гаджиев
Сегодня, 09:15
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:39)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ага, и по результатам тоже.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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