Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Сердар Азмун во второй раз подряд признан лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца

Пресс-служба "Рубина" сообщила, что нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком "Рубина" в октябре по итогам голосования болельщиков болельщиков.

Распределение голосов:
Сердар Азмун – 53,2%;
Иван Коновалов – 35,6%;
Вячеслав Подберезкин – 5,6%;
Игорь Коновалов - 5,6%.

Иранский форвард уже признавался лучшим игроком казанцев в прошлом месяце.
Теги: Рубин Азмун
Сегодня, 11:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.