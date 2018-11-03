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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сердар Азмун во второй раз подряд признан лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца
Пресс-служба "Рубина" сообщила, что нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком "Рубина" в октябре по итогам голосования болельщиков болельщиков.
Распределение голосов:
Сердар Азмун – 53,2%;
Иван Коновалов – 35,6%;
Вячеслав Подберезкин – 5,6%;
Игорь Коновалов - 5,6%.
Иранский форвард уже признавался лучшим игроком казанцев в прошлом месяце.
Распределение голосов:
Сердар Азмун – 53,2%;
Иван Коновалов – 35,6%;
Вячеслав Подберезкин – 5,6%;
Игорь Коновалов - 5,6%.
Иранский форвард уже признавался лучшим игроком казанцев в прошлом месяце.
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