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Агент: у Семака бы никогда не случилось такого конфликта, как с Глушаковым

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

"Зенит" сейчас на правильном пути, и он станет чемпионом. Хотя многое будет зависеть от того, как проведут клубы зимнюю трансферную кампанию.

Видно, что Дзюба, Шатов и другие бьются не только за себя, но и за тренера. Большая заслуга руководства "Зенита", что оно назначило главным тренером человека, которого поддерживают все.

Семак, который сам всего трудом добивался, настроил на работу команду, и та видит, как тренер впрягся. У Семака есть стержень, и я не верю, что у него мог случиться такой же, как у Карреры, конфликт с Глушаковым. Он либо выгнал бы игрока, либо с ним договорился", — заявил Сафонов.

"Bobsoccer"
Теги: Семак Глушаков Зенит Каррера
Сегодня, 11:57
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(4)
#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:23)
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Иди лесом и занимайся своими делом. Причем м здесь Семак ??? Семак что ,бог,кто он ??
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  suvirinimas   (Сегодня, 13:21)
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Правильно, не случилось. Потому что Семак слабохарактерный, не имеет своего слова. А это говорит только о том что у таких тренеров как Семак нет будущего в топ клубах. Его место в таких командах как Уфа, Урал и им подобным.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 12:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Не надо сослагательных наклонений, фантаст.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Не городил бы ты сафон куйни!тем более не зная деталей


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:41)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Что бы узнать, что Семак сделает с Глушаковым, надо Дениску продать в Зенит, или подарить.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:14)
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Болеет за:
«Спартак»
ЧР,
Нет.Меня начальник выгнал за пьянку,но мы потом все равно встречались и пили пиво)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  ЧР  Орёл (Сегодня, 12:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а выгнал, это не конфликт?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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