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13-летний футболист "Чертаново" забил невероятный гол, обыграв семерых игроков соперника (видео)

13-летний нападающий Сергей Пиняев, выступающий за детскую команду "Чертаново", забил красивый мяч в ворота "Строгино", в стиле Диего Марадоны.

По пути к воротам юный футболист обыграл семерых игроков соперника.

Теги: Чертаново
Сегодня, 12:14
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#9  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:10)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Обыграл только одного, а остальных просто оббежал.


вот именно -- я вот только не пойму -кто минусует--папаша этого дугина..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 13:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: бородач
Цитата: СуперШтангист
А 13 ли ему лет?


по виду все 15 --явно подстава ----но и дриблинг то не такой уж виртуозный--по дуге прошел ..

Я к тому, что Кокориных всяких переписывают на ура.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: СуперШтангист
А 13 ли ему лет?


по виду все 15 --явно подстава ----но и дриблинг то не такой уж виртуозный--по дуге прошел ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 12:55)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Обыграл только одного, а остальных просто оббежал.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Batman   (Сегодня, 12:42)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучший бомбардир первенства Москвы среди команд игроков 2004 г.р. Сергей Пиняев с 5 по 11 марта находится на стажировке в академии "Манчестер Юнайтед". 13-летний нападающий каждый день проводит двухразовые тренировки с командой, в которой собраны футболисты 2003 и 2004 годов рождения.
Сергей уже принял участие в одной контрольной встрече, где соперниками юношей из «Манчестер Юнайтед» были воспитанники ФК «Барри». Манкунианцы выиграли со счетом 6:0. Пиняев, проведя на поле 45 минут, забил пять мячей.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 12:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
А 13 ли ему лет?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  VitL  Белгород (Сегодня, 12:31)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
мальчик просто на другой скорости движется
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:20)
  • -3
  •  (3)

voron (CSKA),
Правильно ,в Спартак .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 12:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ни куя себе!!! Надо срочно забирать
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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