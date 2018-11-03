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Александр Мостовой: в матче с "Арсеналом" "Локомотиву" придется тяжело

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча "Локомотива" с "Арсеналом"

"Локо" провалил начало сезона, если бы заиграл раньше, то мог бы конкурировать в Лиге чемпионов. У Семина есть футболисты, которые в любой момент могут сделать разницу

"Арсенал"? Туляки показали, что умеют контратаковать, и для "Локомотива" предстоящий матч получится очень сложным, тем более Кононов стремится показать себя потенциальным работодателям", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Теги: Мостовой Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 13:09
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