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Ролан Гусев дал прогноз на матч "Динамо" - ЦСКА

Ролан Гусев, экс-полузащитник "Динамо" и ЦСКА поделился своими ожиданиями от предстоящего московского дерби.

"Жду бодрой, обоюдоострой игры. ЦСКА сейчас выглядит посильнее, помобильней. Но "Динамо" — непростой соперник. Плюс история личных встреч говорит за динамовцев.

Команды сейчас решают разные задачи, но матчи между ними всегда напряженные. Не думаю, что на игроков ЦСКА давит серия без побед. Гончаренко их хорошо готовит и проводит нужные беседы, поэтому армейцы всегда держат удар.

Считаю, что будет результативная ничья", — сказал Гусев.

Sport24
Теги: Динамо ЦСКА Гусев
Сегодня, 13:18
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#1  miktar   (Сегодня, 13:31)
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Не надо, Ролан пусть победит результативно КОМАНДА ЦСКА.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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