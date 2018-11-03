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Фанату "Анжи" на год запретили посещать матчи из-за оскорблений в адрес арбитра

Болельщику "Анжи" в течение года запрещено посещать футбольные матчи и другие места проведения общественных спортивных мероприятий.

Такое решение вынес суд Ростова-на-Дону после матча "Ростов" — "Анжи" (1:0), который состоялся 27 октября.

"22-летний уроженец Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов выкрикивал с трибуны ругательства, преимущественно в адрес арбитра, чем нарушил правила поведения зрителей. По факту административного правонарушения полиция составила протокол", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Кроме того, суд оштрафовал болельщика на 10 тысяч рублей.

Ростовский областной суд
Теги: Анжи Ростов
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