Фанату "Анжи" на год запретили посещать матчи из-за оскорблений в адрес арбитра

Болельщику "Анжи" в течение года запрещено посещать футбольные матчи и другие места проведения общественных спортивных мероприятий.Такое решение вынес суд Ростова-на-Дону после матча "Ростов" — "Анжи" (1:0), который состоялся 27 октября."22-летний уроженец Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов выкрикивал с трибуны ругательства, преимущественно в адрес арбитра, чем нарушил правила поведения зрителей. По факту административного правонарушения полиция составила протокол", — говорится в сообщении пресс-службы суда.Кроме того, суд оштрафовал болельщика на 10 тысяч рублей.