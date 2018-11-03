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Олег Кононов: все вопросы о моем будущем адресуйте Нобелю Арустамяну

Главный тренер тульского "Арсенала" перед стартом матча с "Локомотивом" отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в "Спартак".

"Я не хочу обсуждать эту тему. Лучше переадресовать этот вопрос Нобелю Арустамяну. Он больше меня осведомлен о моем будущем. Он же комментирует наш матч? Вот и отлично. Пусть поговорит на эту тему", — сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак Арустамян
Сегодня, 14:33
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#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:02)
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Хорошо бы шнобеля еще и Гончаренко пнул)) Чтобы отстал от ЦСКА с идиотскими говноинсайдами.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  Saveger  СПб (Сегодня, 14:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Нобель - официальный пресс-атташе Кононова и Карпина


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#7  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Кто ещё пункт армяшку?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#6  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:49)
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Цитата: К.А.
а ведь шнобель и обедеться может.вообще перестанет слухи левые распускать,скучно станет


Наоборот. У него сегодня счастливый день! Все его вспоминают: Карп, теперь Кононов. Они ж, как дети


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 14:47)
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online

Объединение против шнобилей набирало силу. Писдеть- не мешки ворочать, таков девиз Объединения . Справедливость против дармоедов.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:44)
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online

Roganov,
Нобеля со всех сторон поимели
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Roganov   (Сегодня, 14:38)
  • +1
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У Карпина перенял) Может, наконец, Нобель заткнется.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 14:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а ведь шнобель и обедеться может.вообще перестанет слухи левые распускать,скучно станет


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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