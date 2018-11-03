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Георгий Чантурия: "Урал" должен воспользоваться суетой в "Спартаке"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия рассказал, за счет чего его команда может победить "Спартак" в 13-м туре чемпионата России.

"У соперника тренер ушел, сейчас там неразбериха. Из-за такой суеты у нас есть шанс, мы можем этим воспользоваться.

В нашей команде атмосфера хорошая, мы прошли дальше в Кубке. Мы играли 120 минут, чуть-чуть устали, но нужно восстановиться побыстрее. У нас дружная команда, все друг друга уважают, любят", — приводит слова Чанутрии пресс-служба "Урала".
Теги: Урал Спартак Чантурия
Сегодня, 14:59
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#1  brysy  москва (Сегодня, 15:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Не, ну ты смотри какие они все кровожадные, один игрок Урала жаждет крови, второй, теперь этот вылез и туда-же, а чего по одному-то, или у них там очерёдность выступлений, давайте уж сразу всей командой, никак не дождутся завтрашнего дня, глаза у всех кровью налились, зверь-то раненый, надо его добить всеми правдами и не правдами, только вот они все забыли, что у Спартака есть Рианчо, придурок-таксист и он не позволит команде проиграть какому-то Уралу.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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