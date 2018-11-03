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Антон Шунин: мы можем на равных играть против любого, будь то "Зенит" или ЦСКА

Капитан "Динамо" Антон Шунин поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА.

"Очень важно выходить на поле с верой в себя, с ощущением собственной силы — только так ты сможешь победить в любом матче. Иногда может возникнуть ощущение, что мы слабее соперника. А это не так.

Мы способны на равных играть против любого, будь то "Зенит" или ЦСКА, и добиваться результата. Мы это не раз доказывали. Не знаю почему, но лучше всего у нас складываются матчи именно с командами из верхней части турнирной таблицы", — приводит слова Шунина пресс-служба московской команды.
Теги: Шунин Динамо ЦСКА Зенит
Сегодня, 15:04
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