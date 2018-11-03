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"Динамо" - ЦСКА: команды огласили стартовые составы

Пресс-службы "Динамо" и ЦСКА огласили стартовые составы на предстоящее дерби.

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.
Запасные: Лещук, Соснин, Терехов, Грулев, Москвичев, Луценко, Марков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Гордюшенко, Ефремов, Хосонов, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес Платеро, Нисимура.
Теги: Динамо ЦСКА
Сегодня, 15:42
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2
(1)
#2  Batman   (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
styh,
СПС
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Командам хорошего матча.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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