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Чемпион вернулся в гонку - "Локомотив" уверенно победил "Арсенал"

"Локомотив" уверенно обыграл "Арсенал" в 13-м туре чемпионата России.

Чемпионат России

13-тур

Локомотив – Арсенал Тула 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 26 Хеведес, 1:1 – 35 Беляев, 2:1 – 70 Ан. Миранчук, 3:1 – 74 Ан. Миранчук.

"Локомотив" – Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46).

"Арсенал" (Тула) – Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев (Лесовой, 67), Горбатенко (Бакаев, 56), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Хагуш, Джорджевич.

Предупреждения: Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).
Теги: Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 15:51
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20
(3)
#20  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (1)
online

Бриг,
Там не Миранчук разбушевался, а мрази в черном сделали результат.В моменте с Мирзовым должен быть удар от ворот, а назначили угловой, с которого все нвчалось
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#19  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:39)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех болел Локо с очередной качественной игрой!
Команда радует настроем, качеством и результативностью.
ЗЫ: жырные тролли идут накуй.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#18  Бриг   (Сегодня, 16:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Арсенал держался до 70 мин., а затем Миранчук разбушевался...Локо набирает ход...все больше и больше..жаль в ЛЧ не сложилось...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#17  dryhnozaurus   (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hank Moody
Антон это что то. Думал из Миранчуков Леша сильнее,сейчас очень большие сомнения в этом. Паравозам поздравления и с победой и с тем что эти парни все еще за вас играют.

А все в академии говорили, что Тоха талантливее. Просто, похоже, позже во взрослый футбол втянулся.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#16  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:22)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Локо с победой, вратарь Арсенала явно накосячил с первым и третьим мячами
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:10)
  • -7
  •  (7)

Палыч сегодня не обхезался
Таджик на заголовке срезался
И вот те - букв полный рот
Произошел переворот

Вот оцените хладнокровие женщин - насколько был убог и слаб Локомотив в начале этого сезона - просто бездарен, но тем не менее стаканчик с петушком оставили в фирменном подстаканнике - и вот вам результат.

Бабы, eбaть - проявили выдержку. А Федунище с истеричными акционерами-ворами снова устроили в-присядку краковяк. Еще оставили размякший коллектив под управлением таксиста.

Вредители, блеать.....

Вроде Лукойл тихонечко пошел под нож. Питерской хлеборезке нужны новые куски - "для роста производства, благосостояния...." и что еще они песдят по телевизору????

А, епта! - повышение обороноспособности страны!!! Тут без раздерибана чужой нефтяной компании совсем никак.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Новостник знаком с правилами русского языка?
Выиграл у Арсенала. Переиграл Арсенал...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#13  holod  хамина (Сегодня, 16:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
с победой!!!! молодцы все..АНТОН особенно!!!
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#12  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hank Moody
Цитата: styh
Нормально Паровозы, с победой!! Проявили характер и за счет этого и победили.

по мне так на классе ... (по крайней мере второй тайм,первый не видел)

Можно и так сказать, спасибо.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#11  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:01)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Можно б было и не пропускать, Гиля заслужил сухарь. Антоха молодец, расцветает!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#10  boralex  саратов (Сегодня, 15:59)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Напрягала концовка первого тайма... Во втором легко. Тоха - лучший! Гиля - молодца! Удачи в ЛЧ!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:59)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пора бы и в ЛЧ свой чемпионский статус подтвердить. Ждемс...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Hank Moody  Россия (Сегодня, 15:58)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: styh
Нормально Паровозы, с победой!! Проявили характер и за счет этого и победили.

по мне так на классе ... (по крайней мере второй тайм,первый не видел)


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#7  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 15:58)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хм...в новостники тоже видимо стали брать таджиков...
КРИЗИС ОДНАКО!


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#6  Hank Moody  Россия (Сегодня, 15:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Антон это что то. Думал из Миранчуков Леша сильнее,сейчас очень большие сомнения в этом. Паравозам поздравления и с победой и с тем что эти парни все еще за вас играют.


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 15:57)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: styh
Цитата: СуперШтангист
В ЛЧ всё равно дрезинку стильно унизят. Там Сухин нету, а в РПЛ она может чемпионить сколько угодно))

Да иди, броди, бестолочь.

Ты после просёра от Порту в теме не появишся)) Обыграли мусор Аленичевский и пукарей, у которых тренер уже прощальные ужины устраивал. Офигительные достижения)) Любой лох обязан такие "команды" обыгрывать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:54)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
В ЛЧ всё равно дрезинку стильно унизят. Там Сухин нету, а в РПЛ она может чемпионить сколько угодно))

Да иди, броди, бестолочь.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 15:53)
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Терек»
В ЛЧ всё равно дрезинку стильно унизят. Там Сухин нету, а в РПЛ она может чемпионить сколько угодно))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально Паровозы, с победой!! Проявили характер и за счет этого и победили.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 15:52)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
не выиграл, а переиграл Арсенал...
"выиграл У Арсенала" тогда уж


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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