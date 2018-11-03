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"Молодежка" "Спартака" обыграла "Урал"

"Спартак" обыграл "Урал" (4:2) в матче 13-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

13 тур

"Спартак" – "Урал" 4:2

Голы: Прошляков, 13, 43, Бевеев, 45+2, Юсупов, 62, Мазуров, 69, Маркитесов, 87

"Спартак": Шитов, Актисов, Петрунин, Мохбалиев, Ещенко, С.Ерёменко, Калачевский, Данилин, Мазуров, Фольмер, Прошляков.

"Урал": Кутырёв, Ходжаниязов (Фахрутдинов, 64), Бевеев, Бадьин, Кириллов (Маковский, 61), Некрасов (Гейкин, 9), Галимов, Новиков (Толкачёв, 72), Кротов, Юсупов, Татаринов (Прокопьев, 67)

Предупреждения: Ходжаниязов, 40
Теги: Спартак Урал
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