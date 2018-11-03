Семшов покинет пост главного тренера "Химика" и возглавит "Арсенал"

С большой долей вероятности, на следующей неделе Игорь Семшов возглавит тульский "Арсенал".Семшов после сегодняшней игры "Химика" (Новомосковск) с брянским "Динамо" покинет команду, а со следующей неделе, с большой долей вероятности, возглавит тульский "Арсенал". Семшов пропускает один матч "Химика" из-дисквалификации (еще три игры условно), и может руководить "Арсеналом" с тренерской скамейки.Этот сценарий станет возможен после ухода Олега Кононова в "Спартак" – красно-белые по состоянию на сегодня заморозили переговоры с другими кандидатами.