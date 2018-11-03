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Семшов покинет пост главного тренера "Химика" и возглавит "Арсенал"

С большой долей вероятности, на следующей неделе Игорь Семшов возглавит тульский "Арсенал".

Семшов после сегодняшней игры "Химика" (Новомосковск) с брянским "Динамо" покинет команду, а со следующей неделе, с большой долей вероятности, возглавит тульский "Арсенал". Семшов пропускает один матч "Химика" из-дисквалификации (еще три игры условно), и может руководить "Арсеналом" с тренерской скамейки.

Этот сценарий станет возможен после ухода Олега Кононова в "Спартак" – красно-белые по состоянию на сегодня заморозили переговоры с другими кандидатами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семшов Химки Арсенал Тула
Сегодня, 18:17
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#2  оптимист  чебоксары (Сегодня, 18:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У меня попкорн уже кончился
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:26)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Безумное чаепитие с пересаживанием.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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