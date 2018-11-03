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"Динамо" и ЦСКА не забили голов

В матче 12-го тура чемпионата России "Динамо" и ЦСКА поделили очки.

Чемпионат России

13 тур

"Динамо" – ЦСКА 0:0

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу (Москвичёв,20), Рауш, Черных, Теттех (Соснин, 61), Панченко (Луценко, 71).

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Хосонов, 88), Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Щенников, 70), Чалов.

Предупреждения: Бекао, 3, Самба Соу, 10, Рауш, 14, 81, Чалов, 90, Хольмен, 90

Удаление: Рауш, 81
Теги: Динамо ЦСКА
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#53  cska1971  Москва (Сегодня, 19:38)
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online

Цитата: Frankenstein
аргументов и ответов у тебя нет на заданные вопросы


Читай книги. Например, выпущенную к 50-летнему юбилею спортобщества ЦСКА. Там все написано...

Цитата: Frankenstein
ты мне на прямой вопрос ответь


Не питаю. Удовлетворен?

Цитата: Frankenstein
свою демагогию


Ну, если ты что-то не способен понять, то это не обязательно демагогия... )))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#52  Гастэряну   (Сегодня, 19:35)
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Цитата: Frankenstein
Федун и про 10% процентов говорил

пистабол федун получается?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#51  Frankenstein   (Сегодня, 19:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
а федун сказал, что напряги с этим в пищевике, поэтому и пришлось промеса продать.

Федун и про 10% процентов говорил что то,только это все неважно в теме о Цска,а вот ничейка это хорошо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#50  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26)
  • 0
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online

Какой-то Хосонов еще объявился.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#49  Frankenstein   (Сегодня, 19:24)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Нужна просто пешка, немая и бесправная, которой жертвуют при розыгрыше свинячьего гамбита.

нужно просто больше бомжечпоков и Валера его запилил))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#48  GS  Москва (Сегодня, 19:23)
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online

Цитата: cska1971
По игре. Играем лучше, чем можно было подумать о команде, собранной пару месяцев назад.

Если без шуток, то ЦСКА по уровню игроков (обработка мяча, точность передач) и по организации (игра без мяча) выше Динамо. Но энергозатратная игра в прессинг без скамейки для ротации с учетом ЛЧ и отсутствие забивного напа (Чалов всё-таки игрок касания, а не самостоятельный ЦН) тянет вниз.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#47  Frankenstein   (Сегодня, 19:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
тебе непонятно? Или тебе общий смысл разъяснить?

ты мне на прямой вопрос ответь,а свою демагогию для таких же как ты оставь))Впрочем что с вами мак толочь,СЧЕТ НА ТАБЛО же blush
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#46  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:21)
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Очень много борьбы, ЦСКА конечно больше хотел, но мастерства не хватило.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#45  Frankenstein   (Сегодня, 19:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ну я так и написал, что ты дурачок

то что ты попка дурачок я давно знаю,так как аргументов и ответов у тебя нет на заданные вопросы,только ленивый не смеялся над Гинером с его псевдо юбилеем выдуманным на лету.Нет зрелища печальнее на свете,чем конь на лыжах отмечающий столетье))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#44  cska1971  Москва (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Frankenstein
А насчет Влашича иллюзий уже не питаешь?


А какое из слов в предложении
Цитата: cska1971
Таких, как Влашич, нужно выцеплять из Хайдука, а не из Эвертона...


тебе непонятно? Или тебе общий смысл разъяснить?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#43  suvirinimas   (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (2)
online

Все команды кроме Зенита играют в комбинационный футбол, особенно Локомотив. И вот пародокс: Зенит, играя неизвестно в какой футбол, с тупыми навесами на Дзюбу занимает 1 место, а команды, играющие в быстрый комбинационный футбол находятся внизу. Будем считать что это не на долго. Такой футбол, если его можно назвать футболом, который показывает Семак с Зенитом является позором. Да и объективно расистский Зенит не может показывать футбол лучшего качества комплектуясь за счет цвета кожи. Так что случайное настоящее место Зенита, которое кстати и при Манчини на старте занимал Зенит, по объективным причинам превратится в место в первой десятке.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#42  Гастэряну   (Сегодня, 19:18)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Frankenstein
деньги есть

а федун сказал, что напряги с этим в пищевике, поэтому и пришлось промеса продать.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 19:18)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Спартак выбирает,тут спешка не нужна

Нужна просто пешка, немая и бесправная, которой жертвуют при розыгрыше свинячьего гамбита.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  cska1971  Москва (Сегодня, 19:17)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Frankenstein
так вы сами ее переписали,чтобы ускорить юбилей


Ну я так и написал, что ты дурачок. Книжки читай, "резатель на взлете"... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#39  РостовПапа   (Сегодня, 19:16)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: nofrills
хохлов - никчемный, испуганный тренеришко, уровня краснодарского фк урожай

Вы знаете, Шура, — зашептал Паниковский, — я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер — осел!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#38  Гастэряну   (Сегодня, 19:16)
  • -2
  •  (2)

Цитата: cska1971
Очень жду зимнего перерыва.

Вернутся травмированные Кучаев, Бистрович, Васин, наладятсся игровые связи.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#37  Frankenstein   (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Таких, как Влашич, нужно выцеплять из Хайдука, а не из Эвертона...


joy А насчет Влашича иллюзий уже не питаешь?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#36  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:11)
  • -2
  •  (4)

Говнофутбол, как есть.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#35  Frankenstein   (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
а что так? никто не хочет

Спартак выбирает,тут спешка не нужна,деньги есть,в отличие от должника Гинера,жуй сено еще раз лыжник)

Цитата: cska1971
Если ты, дурачок, не знаешь истории, молчи и не позорься.

так вы сами ее переписали,чтобы ускорить юбилей.И еще,какое отношение имеет нынешний цска к Мин.Обороны?Только не надо спрашивать про Спартак,вопросами типа а у вас как?Сразу буду резать на взлёте smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#34  cska1971  Москва (Сегодня, 19:08)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Frankenstein
Вы отказались от армейского прошлого в пользу ОЛЛС


Если ты, дурачок, не знаешь истории, молчи и не позорься...

По игре. Играем лучше, чем можно было подумать о команде, собранной пару месяцев назад.
Очень жду зимнего перерыва. Надеюсь, длительные сборы пойдут нам на пользу. Да и на трансферном рынке нужно рыскать с удвоенной энергией. Таких, как Влашич, нужно выцеплять из Хайдука, а не из Эвертона...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#33  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: serega_user
Парни пытаются играть, создавать и это хорошо. Не сегодня - дак потом получится. Ну и Динамо с самого начала явно настроены были на 0 отыграть. А там авось контратака прокатит.

А когда со Слуцким играли в подобный футбол,не припомнишь что вы говорили?СЧЕТ НА ТАБЛО.А как по другую сторону барикады,так переобуваетесь на лету,Динамо играло исходя из возможностей на данный момент,тут все просто,а вот когда имея хороший состав,отсиживаться в обороне это вот непонятно

После Гончаренко я в худшую сторону мнение о Слуцком изменил. Состав был у него хорош и добиваться с ним мог большого. Там в основном класс решал.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#32  Frankenstein   (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Парни пытаются играть, создавать и это хорошо. Не сегодня - дак потом получится. Ну и Динамо с самого начала явно настроены были на 0 отыграть. А там авось контратака прокатит.

А когда со Слуцким играли в подобный футбол,не припомнишь что вы говорили?СЧЕТ НА ТАБЛО.А как по другую сторону барикады,так переобуваетесь на лету,Динамо играло исходя из возможностей на данный момент,тут все просто,а вот когда имея хороший состав,отсиживаться в обороне это вот непонятно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#31  nofrills  Москва (Сегодня, 19:04)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
хохлов - никчемный, испуганный тренеришко, уровня краснодарского фк урожай
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#30  Гастэряну   (Сегодня, 19:04)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Frankenstein
без тренера нет больших иллюзий

а что так? никто не хочет в свиное говно вляпаться?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#29  михаил555  Москва (Сегодня, 19:04)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
САХАРА
Регистрация: 20.01.2011 [жалоба]
#28  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: serega_user
А по поводу ЦСКА были иллюзии? Ежу понятно, что в этом сезоне нет высоких задач для нас. Никакой паники от этих результатов нет. По крайней мере у меня.

Не у всех,но были и таких немало было.Когда был отрезок с победами над аутсайдерами,а как на место поставили,так сразу началось нытье про молодежь,про состав не сыгранный и тд))

Парни пытаются играть, создавать и это хорошо. Не сегодня - дак потом получится. Ну и Динамо с самого начала явно настроены были на 0 отыграть. А там авось контратака прокатит.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#27  РостовПапа   (Сегодня, 19:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не догоню, так хоть согреюсь
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#26  Frankenstein   (Сегодня, 18:55)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А по поводу ЦСКА были иллюзии? Ежу понятно, что в этом сезоне нет высоких задач для нас. Никакой паники от этих результатов нет. По крайней мере у меня.

Не у всех,но были и таких немало было.Когда был отрезок с победами над аутсайдерами,а как на место поставили,так сразу началось нытье про молодежь,про состав не сыгранный и тд))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#25  serega_user  serega_user (Сегодня, 18:53)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: serega_user
Смотри чтоб сами завтра чего нибудь не жевали

По поводу Спартака без тренера нет больших иллюзий в этом сезоне,а вот то что Локо выиграл сегодня меня очень радует))

А по поводу ЦСКА были иллюзии? Ежу понятно, что в этом сезоне нет высоких задач для нас. Никакой паники от этих результатов нет. По крайней мере у меня.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#24  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.2
3аеbал этот ежегодный дружеский распил

Зато болельщики на трибунах довольны, пошли обниматься после матча.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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