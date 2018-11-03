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Рауль Рианчо: когда фанаты освистывают Глушакова, то освистывают весь "Спартак"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции призвал фанатов команды прекратить свистеть в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова во время игр красно-белых.

"Хотел бы попросить болельщиков, чтобы они понимали, что, когда они освистывают Глушакова, то освистывают весь "Спартак", в том числе молодых игроков. Хотите ругать? Ругайте. Но не во время матча. Во время матча нужно поддерживать команду", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Спартак Глушаков
Сегодня, 18:49
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(3)
#12  хэн  липецк (Сегодня, 19:37)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
что вы делаете?команда в тяжелом положении а вы дальше её топите.тренеры приходят и уходят,а СПАРТАК остается.так давайте поддерживать любимую команду
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:30)
  • +1
  •  (5)
online

Так ведь поросята и когда едят хрюкают. Чего от них ожидать?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 19:27)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oblom
Самое смешное,что Глушаков капитан команды

Так три года и смеёмся, как назначили, до сих пор остановиться не можем.

Цитата: Ramzes
Глушак - это не весь Спартак! Он вообще не спартаковец, с.ука!

Да, да.... confused , какой накуй из него спартаковец, вот Зе Луиш другое дело, и статен, и быстр, и лицом вышел настоящим, спартаковским!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  студия дускай   (Сегодня, 19:21)
  • +2
  •  (2)
online

маленький дядя заблудился)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#8  oblom   (Сегодня, 19:13)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак был до Глушакова,будет и после Глушакова.Самое смешное,что Глушаков капитан команды,ну и что можно ожидать от такой команды?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:13)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Торсида негодуэ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:11)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Глушак конченая мразь, он таким и в Локо был и в Спартаке проявился.
Ну и собственно, какое дело болелам Спартака дело до мнения и.о. тренера.
Скоро наверное придет Кононов, вот он пусть и разбирается с Ромашкой.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:11)
  • +4
  •  (8)

Точно. А когда заряжают "Боже, Спартак храни!" - это точно про тебя. Персонально.

блеать - он даже не таксист, какой то рикша
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 19:06)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Барселона»
Он вообще что несёт ?? Заепал лизать...уже не знает, как на месте удержаться. Глушак - это не весь Спартак! Он вообще не спартаковец, с.ука!


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:52)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков и Спартак, они как народ и партия...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро и тебя освистают, колобок лизоблюд...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Завали уже свою морду, ублюдон.
Свали и забери с собой глушака и комбарова.
Эти манипуляции на уровне детей, что будто болельщики освистывают Спартак, а не мразотного и как оказалось гнилого внутри глушака, которому еще и повязку дали и плюнули болелам в лицо.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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