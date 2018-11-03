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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
"Первый тайм меня разочаровал. Мы так не планировали играть, глубоко прижались, опорная зона села, будто бы играли в шесть защитников. Негативные эмоции по первому тайму, а второй был чуть лучше.
В перерыве говорил на повышенных тонах. И у нас, и у ЦСКА были моменты. Рауш недисциплинированно сыграл. Он подвел команду", - сказал Хохлов.
"Первый тайм меня разочаровал. Мы так не планировали играть, глубоко прижались, опорная зона села, будто бы играли в шесть защитников. Негативные эмоции по первому тайму, а второй был чуть лучше.
В перерыве говорил на повышенных тонах. И у нас, и у ЦСКА были моменты. Рауш недисциплинированно сыграл. Он подвел команду", - сказал Хохлов.
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