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Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

"Первый тайм меня разочаровал. Мы так не планировали играть, глубоко прижались, опорная зона села, будто бы играли в шесть защитников. Негативные эмоции по первому тайму, а второй был чуть лучше.

В перерыве говорил на повышенных тонах. И у нас, и у ЦСКА были моменты. Рауш недисциплинированно сыграл. Он подвел команду", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Рауш Динамо ЦСКА
Сегодня, 19:03
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