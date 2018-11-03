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Рауль Рианчо: абсолютно не волнуюсь насчет своего будущего в "Спартаке"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо не переживает насчет того, останется ли он в клубе.

"Абсолютно не волнуюсь по поводу своего будущего. Если руководство захочет, чтобы я работал дальше - буду работать. Я никогда не подписывал долгосрочных контрактов. Я здесь уже полгода. И за полгода будет ясно, нашел я общий язык с игроками или нет. Думаю только о предстоящем матче", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Спартак
Сегодня, 19:08
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