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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Силкин: "Динамо" занимает 10-е место, и это то место, на которое команда наиграла
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал ничейный результат в матче своей экс-команды против ЦСКА (0:0).
- Об игре:
"Динамо" играло на ничью и своего добилась. Команда очень вязко построила игру, "армейцы" в ней завязли и практически не имели каких-то явных шансов для взятия ворот. В первом тайме у ЦСКА были какие-то подходы, но во втором нет. "Динамо" даже оставшись в меньшинстве искало свои шансы и пыталось создавать моменты, однако было бы не очень справедливо, если бы какая-то из команд в такой встрече вырвала победу. Результат по игре, "Динамо" заслужило эту ничью. И вообще, такие матчи команде придают уверенности, особенно когда играешь на ноль.
- Об удалении Константина Рауша:
Если удалили, значит, справедливо. Сам Рауш особо не спорил, просто покинул поле. Думаю, две жёлтые карточки были показаны по делу.
- О нестабильности обеих команд:
У "Динамо" в принципе всё нормально: команда обыграла "Зенит", коллектив в хорошем психологическом состоянии. У ЦСКА же наоборот: команду преследует серия неудачных результатов, что влияет на психологию футболистов. Плюс у "армейцев" в этом сезоне много молодых игроков, которые сейчас набивают шишки, набираются опыта. Без осечек ЦСКА вряд ли смог бы пройти весь сезон, учитывая перестроения внутри команды. Это нормальный процесс. Думаю, ЦСКА угодил в определённую ямку, команда не может выиграть, но что-то подобное было неизбежно.
"Красно-синие" также играют в Лиге чемпионов, где им немного сложновато, ведь там другой уровень. Хотя, "Реал Мадрид" же они обыграли, на них не давит ничего в этом турнире, так что там ещё всё возможно.
А в чемпионате России и календарь довольно непростой, и соперники хорошо знакомы с одним из лидеров отечественного футбола. Но, думаю, с соперником послабее ЦСКА одержит победу и начнёт стабильно набирать очки. Сейчас им чего-то не хватает, но как только всё устаканится - всё станет на место.
- Об игре ЦСКА - "Рома":
"Армейцы" в Италии неплохо начали матч, и реализуй они один из имевшихся моментов - неизвестно, как бы всё сложилось. Поэтому ЦСКА пожелаю забить первыми в "Лужниках". "Рома" сейчас не в таком состоянии, чтобы её нельзя было обыграть. Думаю, ЦСКА может зацепиться за результат.
- О положении "Динамо" в турнирной таблице:
"Динамо" занимает 10-е место, и это то место, на которое команда наиграла. Думаю, в чемпионате вся борьба впереди, ещё зимняя пауза почти в 3 месяца предстоит. Надеюсь, что до этой паузы команда наберёт очков, чтобы на весну был запас, а в зимнее трансферное окно клуб усилит состав. Нужен в атаку футболист, ну и плеймейкер. Есть Панченко и Луценко, но если появится футболист, который сможет их снабжать мячом, команда будет играть ещё острее в атаке.
- Об игре:
"Динамо" играло на ничью и своего добилась. Команда очень вязко построила игру, "армейцы" в ней завязли и практически не имели каких-то явных шансов для взятия ворот. В первом тайме у ЦСКА были какие-то подходы, но во втором нет. "Динамо" даже оставшись в меньшинстве искало свои шансы и пыталось создавать моменты, однако было бы не очень справедливо, если бы какая-то из команд в такой встрече вырвала победу. Результат по игре, "Динамо" заслужило эту ничью. И вообще, такие матчи команде придают уверенности, особенно когда играешь на ноль.
- Об удалении Константина Рауша:
Если удалили, значит, справедливо. Сам Рауш особо не спорил, просто покинул поле. Думаю, две жёлтые карточки были показаны по делу.
- О нестабильности обеих команд:
У "Динамо" в принципе всё нормально: команда обыграла "Зенит", коллектив в хорошем психологическом состоянии. У ЦСКА же наоборот: команду преследует серия неудачных результатов, что влияет на психологию футболистов. Плюс у "армейцев" в этом сезоне много молодых игроков, которые сейчас набивают шишки, набираются опыта. Без осечек ЦСКА вряд ли смог бы пройти весь сезон, учитывая перестроения внутри команды. Это нормальный процесс. Думаю, ЦСКА угодил в определённую ямку, команда не может выиграть, но что-то подобное было неизбежно.
"Красно-синие" также играют в Лиге чемпионов, где им немного сложновато, ведь там другой уровень. Хотя, "Реал Мадрид" же они обыграли, на них не давит ничего в этом турнире, так что там ещё всё возможно.
А в чемпионате России и календарь довольно непростой, и соперники хорошо знакомы с одним из лидеров отечественного футбола. Но, думаю, с соперником послабее ЦСКА одержит победу и начнёт стабильно набирать очки. Сейчас им чего-то не хватает, но как только всё устаканится - всё станет на место.
- Об игре ЦСКА - "Рома":
"Армейцы" в Италии неплохо начали матч, и реализуй они один из имевшихся моментов - неизвестно, как бы всё сложилось. Поэтому ЦСКА пожелаю забить первыми в "Лужниках". "Рома" сейчас не в таком состоянии, чтобы её нельзя было обыграть. Думаю, ЦСКА может зацепиться за результат.
- О положении "Динамо" в турнирной таблице:
"Динамо" занимает 10-е место, и это то место, на которое команда наиграла. Думаю, в чемпионате вся борьба впереди, ещё зимняя пауза почти в 3 месяца предстоит. Надеюсь, что до этой паузы команда наберёт очков, чтобы на весну был запас, а в зимнее трансферное окно клуб усилит состав. Нужен в атаку футболист, ну и плеймейкер. Есть Панченко и Луценко, но если появится футболист, который сможет их снабжать мячом, команда будет играть ещё острее в атаке.
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