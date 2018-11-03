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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Засушливое дерби. Оценки матча "Динамо" - ЦСКА
Тройной перевес по ударам, 7:0 по угловым. Суеты у ворот Антона Шунина было много, а голы не появились.
Антон Шунин - 3,5. Из 10 армейских ударов только 2 пришлись в створ, и Шунин с ними справился. Весь матч надежно рулил обороной, подчищая за косяками Евгеньева и Шуньича. В конце матча включил фирменное динамовское вратарское "Я - капитан команды", но отделался только горчичником.
Григорий Морозов - 3,5. Константин Рауш - 2,0. Морозов отработал матч от и до. Он и, как надо, шел в отбор, у чужих ворот мог показать дриблинг и даже пробил 1 раз, но его удар заблокировали. Рауш, как сказал Хохлов, "команду подвел". В основном, вся игра динамовцев в финальной трети заточена на защитнике сборной России. И нарваться на удаление в концовке, оставив партнеров под армейским навалом - глупое решение. Станислав Черчесов тоже должен это учитывать.
Расмус Хольмен - 3,5. Тони Шунич - 3,5. Роман Евгеньев - 3,0. С одной стороны, "сухарь" - это и в заслугу центральных защитников. С другой стороны, моменты ЦСКА появлялись не без помощи Евгеньева с Шуничем. И если Хольмен с Морозовым как-то свой фланг закрывали, то эти ребята дарили армейцам freedom. Так что гордости за нуль пропущенных быть не должно. Им еще работать и работать для надежной связки.
Самба Соу - б/о. Абдул Азиз Теттех - 2,5. Фёдор Черных - 2,5. Травма Соу - ощутимая потеря для динамовцев. Такого игрока в центр поля Дмитрий Хохлов может найти только на трансферном рынке в январе, в заявке бело-голубых это дефицитинейшая позиция. Даже Теттех без своего постоянного партнера растерялся и сыграл ниже возможностей. А Черных ожидаемую от него остроту не показал совсем.
Жоаозиньо - 2,5. Кирилл Панченко - 2,5. Атака бело-голубых против армейцев молчала. В Панченко не проснулась дополнительная мотивация на ЦСКА, Жоаозиньо по-землячески проиграл все что можно Бекао. Хотя и тот, и другой способны создавать именно в контрах, на свободных пространствах. Но что-то сегодня до них Дмитрий Хохлов не докричался.
Антон Соснин - 3,0. Владимир Москвичев - 2,5. Евгений Луценко - 3,0. У коуча "Динамо" с заменами вышло получше, чем у Гончаренко. Луценко, как его и озадачивали, цеплялся за забросы, осталось только дриблинг подтянуть. Соснин успокоил прыть Ахметова в центральной зоне. Только у Москвичева не получилось, но для 19-летнего хавбека, которого бросили в дерби - спасибо, что не привез.
Игорь Акинфеев - 3,0. У динамовцев было столько же ударов в створ, как у ЦСКА, - ровно 2. И ни один из них опасностью не веял. Поэтому Игорю пришлось много простоять на промозглой химковской погоде. Зато силы на сэйвы против Джеко и Ундера остались.
Марио Фернандес - 3,0. Кирилл Набабкин - 3,0. На дворе начало ноября, а у Марио Фернандеса начало проявляться "наследие чемпионата мира". В матче против "Динамо" все убедились, что защитник ЦСКА - не робот. Вечно носиться по флангу с невероятной самоотдачей, как у только прибывшего в команду, не получится. Рано или поздно спад в физической форме должен был начаться. Дзюба, Зобнин, теперь Фернандес. А вот Набабкин хоть и пропустил мундиаль игровыми кондициями не блещет. Зато спорил с арбитром Кирилл очень много. Видимо, на правах самого старшего.
Родриго Бекао - 3,5. Хердур Магнуссон - 3,5. У исландца голова светлая во всех смыслах. Ему хорошо удается начинать атаки первым пасом, да и игра на опережение в подкатах - это по-викингски! Бекао очень прибавил в отборах. В концовке матча бразилец несколько раз оставался один на один с Луценко, и нападающий "Динамо" ни разу его не прошел. Эх, так бы еще одного боснийца из "Ромы" остановить среди недели...
Ильзат Ахметов - 4,0. Арнор Сигурдссон - 2,5. Иван Обляков - 3,0. И как Бердыев - мудрейший из мудрейших - не нашел общего языка с Ахметовым? Отправленный казанцами на биржу труда хавбек становится у ЦСКА системообразующим. В первую очередь, за счет скорости мышления. Ахметов в матче с "Динамо" все делал вовремя. В отличие от Сигурдссона, который на поле потерялся. И соотечественник Хердур не помог. Обляков же сделал огромный объем по движению, не оставив на поле клочка, где бы не ступала его бутса. Но КПД пока невысок.
Никола Влашич - 3,5. Алан Дзагоев - 2,5. А у Алана нашлись серьезные заступники, которые отреагировали на критику Гончаренко в адрес игрока. Но Дзагоев сегодня еще раз показал - он не в форме. Среди молодняка Дзагоев смотрится тяжеловесно во всем - в передачах, в дриблинге. И что самое обидное - Алан пока не находит ни с кем взаимопонимания в игре. Тот же Влашич по-прежнему хорош. Второй темп, удар - серб старался в созидании за двоих. Но все равно не хватило.
Федор Чалов - 3,5. Станислав Саламович, вы посмотрели первый тайм? Вы еще думаете над выбором - Заболотный или Чалов? Похоже, что тут все очевидно. Федор сегодня выключил форвардский эгоизм и показал свои скиллы в подыгрыше. Впечатлил!
Георгий Щенников - 3,0. Абель Эрнандес - 2,5. Хетаг Хосонов - б/о Замены Гончаренко не сыграли. Щенников побежал в концовке делать навесы а-ля Евро-2016 и все. Эрнандес долго подстраивался под забросы, а когда стал попадать кончилось время.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"ДИНАМО"
Антон Шунин - 3,5. Из 10 армейских ударов только 2 пришлись в створ, и Шунин с ними справился. Весь матч надежно рулил обороной, подчищая за косяками Евгеньева и Шуньича. В конце матча включил фирменное динамовское вратарское "Я - капитан команды", но отделался только горчичником.
Григорий Морозов - 3,5. Константин Рауш - 2,0. Морозов отработал матч от и до. Он и, как надо, шел в отбор, у чужих ворот мог показать дриблинг и даже пробил 1 раз, но его удар заблокировали. Рауш, как сказал Хохлов, "команду подвел". В основном, вся игра динамовцев в финальной трети заточена на защитнике сборной России. И нарваться на удаление в концовке, оставив партнеров под армейским навалом - глупое решение. Станислав Черчесов тоже должен это учитывать.
Расмус Хольмен - 3,5. Тони Шунич - 3,5. Роман Евгеньев - 3,0. С одной стороны, "сухарь" - это и в заслугу центральных защитников. С другой стороны, моменты ЦСКА появлялись не без помощи Евгеньева с Шуничем. И если Хольмен с Морозовым как-то свой фланг закрывали, то эти ребята дарили армейцам freedom. Так что гордости за нуль пропущенных быть не должно. Им еще работать и работать для надежной связки.
Самба Соу - б/о. Абдул Азиз Теттех - 2,5. Фёдор Черных - 2,5. Травма Соу - ощутимая потеря для динамовцев. Такого игрока в центр поля Дмитрий Хохлов может найти только на трансферном рынке в январе, в заявке бело-голубых это дефицитинейшая позиция. Даже Теттех без своего постоянного партнера растерялся и сыграл ниже возможностей. А Черных ожидаемую от него остроту не показал совсем.
Жоаозиньо - 2,5. Кирилл Панченко - 2,5. Атака бело-голубых против армейцев молчала. В Панченко не проснулась дополнительная мотивация на ЦСКА, Жоаозиньо по-землячески проиграл все что можно Бекао. Хотя и тот, и другой способны создавать именно в контрах, на свободных пространствах. Но что-то сегодня до них Дмитрий Хохлов не докричался.
Антон Соснин - 3,0. Владимир Москвичев - 2,5. Евгений Луценко - 3,0. У коуча "Динамо" с заменами вышло получше, чем у Гончаренко. Луценко, как его и озадачивали, цеплялся за забросы, осталось только дриблинг подтянуть. Соснин успокоил прыть Ахметова в центральной зоне. Только у Москвичева не получилось, но для 19-летнего хавбека, которого бросили в дерби - спасибо, что не привез.
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 3,0. У динамовцев было столько же ударов в створ, как у ЦСКА, - ровно 2. И ни один из них опасностью не веял. Поэтому Игорю пришлось много простоять на промозглой химковской погоде. Зато силы на сэйвы против Джеко и Ундера остались.
Марио Фернандес - 3,0. Кирилл Набабкин - 3,0. На дворе начало ноября, а у Марио Фернандеса начало проявляться "наследие чемпионата мира". В матче против "Динамо" все убедились, что защитник ЦСКА - не робот. Вечно носиться по флангу с невероятной самоотдачей, как у только прибывшего в команду, не получится. Рано или поздно спад в физической форме должен был начаться. Дзюба, Зобнин, теперь Фернандес. А вот Набабкин хоть и пропустил мундиаль игровыми кондициями не блещет. Зато спорил с арбитром Кирилл очень много. Видимо, на правах самого старшего.
Родриго Бекао - 3,5. Хердур Магнуссон - 3,5. У исландца голова светлая во всех смыслах. Ему хорошо удается начинать атаки первым пасом, да и игра на опережение в подкатах - это по-викингски! Бекао очень прибавил в отборах. В концовке матча бразилец несколько раз оставался один на один с Луценко, и нападающий "Динамо" ни разу его не прошел. Эх, так бы еще одного боснийца из "Ромы" остановить среди недели...
Ильзат Ахметов - 4,0. Арнор Сигурдссон - 2,5. Иван Обляков - 3,0. И как Бердыев - мудрейший из мудрейших - не нашел общего языка с Ахметовым? Отправленный казанцами на биржу труда хавбек становится у ЦСКА системообразующим. В первую очередь, за счет скорости мышления. Ахметов в матче с "Динамо" все делал вовремя. В отличие от Сигурдссона, который на поле потерялся. И соотечественник Хердур не помог. Обляков же сделал огромный объем по движению, не оставив на поле клочка, где бы не ступала его бутса. Но КПД пока невысок.
Никола Влашич - 3,5. Алан Дзагоев - 2,5. А у Алана нашлись серьезные заступники, которые отреагировали на критику Гончаренко в адрес игрока. Но Дзагоев сегодня еще раз показал - он не в форме. Среди молодняка Дзагоев смотрится тяжеловесно во всем - в передачах, в дриблинге. И что самое обидное - Алан пока не находит ни с кем взаимопонимания в игре. Тот же Влашич по-прежнему хорош. Второй темп, удар - серб старался в созидании за двоих. Но все равно не хватило.
Федор Чалов - 3,5. Станислав Саламович, вы посмотрели первый тайм? Вы еще думаете над выбором - Заболотный или Чалов? Похоже, что тут все очевидно. Федор сегодня выключил форвардский эгоизм и показал свои скиллы в подыгрыше. Впечатлил!
Георгий Щенников - 3,0. Абель Эрнандес - 2,5. Хетаг Хосонов - б/о Замены Гончаренко не сыграли. Щенников побежал в концовке делать навесы а-ля Евро-2016 и все. Эрнандес долго подстраивался под забросы, а когда стал попадать кончилось время.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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