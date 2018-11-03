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2 гола в 8 матчах и 1 победа в 6 встречах: у "Динамо" и ЦСКА проблемы
Дружеское дерби началось солидарным молчанием фанатов, а вот голевое молчание команды так и не прервали. Спартаковские болельщики возмущаются, почему все пишут о кризисе в их команде и молчат про проблемы «армейцев», но сегодня есть повод поговорить и о них.
Без Чернова, но с тремя центральными
Гончаренко попробовал немного запутать всех и даже на флэш-интервью перед матчем не раскрыл свою схему: отправка Чернова в запас намекала на то, что ЦСКА может сыграть и в 2 центральных защитника, но ничего подобного: Набабкин просто вытеснил Никиту из тройки, а левого латераля сыграл Обляков.
Честно говоря, получилось не очень: ЦСКА вроде бы старался не делать крен на правый фланг и задействовал Ивана, но поскольку помощи от Магнуссона Обляков не получал и постоянно смещался в центр под правую ногу, Морозову было несложно остановить оппонента. Максимум, чего ЦСКА добивался слева – это угловые.
Плоды глобализации
А что на другой бровке?
Увы, встреча партнёров по сборной закончилась для Марио болезненным ударом в колено, за который Константин сразу извинился, а через пару минут заработал удаление на Облякове. Впрочем, Рауш считает, что та карточка должна была стать для него лишь первой.
Чёткое распределение ролей
Динамовцы также сыграли в 3 центральных и действовали очень прагматично. Хохлов из тех тренеров, которые стремятся найти баланс между симпатичной игрой и действиями по сопернику. Но до перерыва бело-голубые прямо-таки явно отдали инициативу и почти не вылезали со своей половины поля. Организовать контригру не получалось. Ранее Хохлов уже объяснял отсутствие Луценко в старте как раз желанием сыграть на скорости впереди, но по факту и с «Зенитом», и сегодня появление Евгения с его умением цепляться за мячи и протаскивать его на силовом дриблинге усиливало игру впереди.
Во втором тайме, наверное, и ЦСКА где-то отдал инициативу, желая получить пространство, где-то начали уставать защитники. После перерыва такого чёткого распределения «эти атакуют, те обороняются» не было. Впрочем, голевого момента динамовцам пришлось ждать до компенсированного времени. Вторая подряд нулевая ничья и пятый подряд матч, в котором забито не больше 1 гола.
Уныло, хотя Дмитрий Хохлов после матча был ярок и ясно дал понять, что в первом тайме команда установку не выполнила и прижималась так, как не планировала. Досталось опорной зоне и конкретно Теттеху, заменённому на 60-й минуте.
Динамовская молодёжь осваивается, но с трудом
Возможно, такой глубокой просадки опорной зоны не случилось бы, не получи в начале матча на ровном месте травму Самба Соу. Поэтому почти полный матч сыграл не только 19-летний центральный защитник Роман Евгеньев, но и 18-летний опорник Владимир Москвичёв. У Хохлова нет вообще никакой глубины состава, потому молодёжь начинает играть в команде всё более важную роль.
Обоих есть за что критиковать: Евгеньев, например, уж очень легко и глупо упустил Чалова в эпизоде с его выходом 1 на 1. О критике опорной зоны со стороны тренера уже написано выше, но всё же здесь роль лидера в центре должен был взять на себя Теттех, которого и разнёс Хохлов на интервью. Евгеньев же тоже ошибался ненамного чаще того же Шуньича. Пока парням тяжело, но опыта набираются.
Влашич и Чалов творят
Виктор Гончаренко сказал об огромном преимуществе своей команды на протяжении всего матча, но нельзя не отметить, что в атаке у команды получилось не так много. И получилось не у многих. На общем неярком фоне выделялись как раз Влашич с Чаловым. Возможно, им мог бы здорово помочь Ахметов, но Ильзат, отлично показывавший себя в молодёжке на позиции «десятки», сейчас играет в ЦСКА глубинного опорника. Да, его плеймейкерские качества пригождаются, но впереди их не хватает.
Поэтому острят в основном лучший игрок и лучший бомбардир ЦСКА. Можем пройтись прямо по моментам: 1 на 1 Чалова вывел Влашич; под удар Дзагоеву мяч скинул Чалов после навеса Влашича; Сигурдссон получил возможность стрелять по воротам после борьбы Чалова; Эрнандес бил с линии штрафной после комбинации, разогнанной Влашичем и продолженной Чаловым.
Проблемы Дзагоева, печальный Сигурдссон
На пресс-конференции неделю назад Гончаренко отдельно высказался по Алану и его проблемам с физическими кондициями, из-за которых он не может решать матчи, как раньше. Если Влашич, по словам всё того же тренера ЦСКА, понял, что в этом пионеротряде нужно быть лидером и стал им, то у Алана пока явно не получается. Он остался в запасе на матч с «Ромой», он сыграл всего 56 минут сегодня, как и с «Краснодаром», хотя посреди недели у ЦСКА не было кубкового матча. Однако игровое время Алана идёт только на убыль. Есть ощущение, что Ахметов может дорасти до уровня Дзагоева быстрее, чем Алан восстановит былые кондиции.
Молодой исландец тоже не может показать впечатляющего уровня после блестящего выхода на замену в Пльзени. Тогда именно он с Влашичем вытащили для ЦСКА игру. Арнор казался гениальной находкой, но с тех пор не показал вообще ничего. Сегодня он ударил в руки Шунину с 5 метров, а в целом, как сказал Виктор Гончаренко, «растерялся». Не помог и перевод с позиции второго нападающего на фланг: тренер предпочёл выпустить Щенникова.
Абель ещё не вернулся
В рамках этой перестройки Обляков ушёл в центр, а пару Чалову в нападении составил Абель Эрнандес, который долго восстанавливался после ожидаемой травмы и запорол отличный момент после розыгрыша углового. Игру уругваец явно не усилил, ограничив своё участие в ней неточными ударами. И так стало понятно, что вряд ли он будет серьёзным помощником в матче с «Ромой», так тут ещё и нарисовались новые проблемы со здоровьем. Будет очень жаль, если теплолюбивый и травматичный уругваец проведёт в лазарете потенциально самый интересный месяц в карьере с играми в декабрьской России.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / "СЭ"
Без Чернова, но с тремя центральными
Гончаренко попробовал немного запутать всех и даже на флэш-интервью перед матчем не раскрыл свою схему: отправка Чернова в запас намекала на то, что ЦСКА может сыграть и в 2 центральных защитника, но ничего подобного: Набабкин просто вытеснил Никиту из тройки, а левого латераля сыграл Обляков.
Честно говоря, получилось не очень: ЦСКА вроде бы старался не делать крен на правый фланг и задействовал Ивана, но поскольку помощи от Магнуссона Обляков не получал и постоянно смещался в центр под правую ногу, Морозову было несложно остановить оппонента. Максимум, чего ЦСКА добивался слева – это угловые.
Плоды глобализации
А что на другой бровке?
Встретились как-то на фланге три россиянина: Рауш, Жоазиньо и Фернандес.— #ВГИК (@vgikofficial) November 3, 2018
Увы, встреча партнёров по сборной закончилась для Марио болезненным ударом в колено, за который Константин сразу извинился, а через пару минут заработал удаление на Облякове. Впрочем, Рауш считает, что та карточка должна была стать для него лишь первой.
Чёткое распределение ролей
Динамовцы также сыграли в 3 центральных и действовали очень прагматично. Хохлов из тех тренеров, которые стремятся найти баланс между симпатичной игрой и действиями по сопернику. Но до перерыва бело-голубые прямо-таки явно отдали инициативу и почти не вылезали со своей половины поля. Организовать контригру не получалось. Ранее Хохлов уже объяснял отсутствие Луценко в старте как раз желанием сыграть на скорости впереди, но по факту и с «Зенитом», и сегодня появление Евгения с его умением цепляться за мячи и протаскивать его на силовом дриблинге усиливало игру впереди.
Во втором тайме, наверное, и ЦСКА где-то отдал инициативу, желая получить пространство, где-то начали уставать защитники. После перерыва такого чёткого распределения «эти атакуют, те обороняются» не было. Впрочем, голевого момента динамовцам пришлось ждать до компенсированного времени. Вторая подряд нулевая ничья и пятый подряд матч, в котором забито не больше 1 гола.
Уныло, хотя Дмитрий Хохлов после матча был ярок и ясно дал понять, что в первом тайме команда установку не выполнила и прижималась так, как не планировала. Досталось опорной зоне и конкретно Теттеху, заменённому на 60-й минуте.
Динамовская молодёжь осваивается, но с трудом
Возможно, такой глубокой просадки опорной зоны не случилось бы, не получи в начале матча на ровном месте травму Самба Соу. Поэтому почти полный матч сыграл не только 19-летний центральный защитник Роман Евгеньев, но и 18-летний опорник Владимир Москвичёв. У Хохлова нет вообще никакой глубины состава, потому молодёжь начинает играть в команде всё более важную роль.
Обоих есть за что критиковать: Евгеньев, например, уж очень легко и глупо упустил Чалова в эпизоде с его выходом 1 на 1. О критике опорной зоны со стороны тренера уже написано выше, но всё же здесь роль лидера в центре должен был взять на себя Теттех, которого и разнёс Хохлов на интервью. Евгеньев же тоже ошибался ненамного чаще того же Шуньича. Пока парням тяжело, но опыта набираются.
Влашич и Чалов творят
Виктор Гончаренко сказал об огромном преимуществе своей команды на протяжении всего матча, но нельзя не отметить, что в атаке у команды получилось не так много. И получилось не у многих. На общем неярком фоне выделялись как раз Влашич с Чаловым. Возможно, им мог бы здорово помочь Ахметов, но Ильзат, отлично показывавший себя в молодёжке на позиции «десятки», сейчас играет в ЦСКА глубинного опорника. Да, его плеймейкерские качества пригождаются, но впереди их не хватает.
Поэтому острят в основном лучший игрок и лучший бомбардир ЦСКА. Можем пройтись прямо по моментам: 1 на 1 Чалова вывел Влашич; под удар Дзагоеву мяч скинул Чалов после навеса Влашича; Сигурдссон получил возможность стрелять по воротам после борьбы Чалова; Эрнандес бил с линии штрафной после комбинации, разогнанной Влашичем и продолженной Чаловым.
Проблемы Дзагоева, печальный Сигурдссон
На пресс-конференции неделю назад Гончаренко отдельно высказался по Алану и его проблемам с физическими кондициями, из-за которых он не может решать матчи, как раньше. Если Влашич, по словам всё того же тренера ЦСКА, понял, что в этом пионеротряде нужно быть лидером и стал им, то у Алана пока явно не получается. Он остался в запасе на матч с «Ромой», он сыграл всего 56 минут сегодня, как и с «Краснодаром», хотя посреди недели у ЦСКА не было кубкового матча. Однако игровое время Алана идёт только на убыль. Есть ощущение, что Ахметов может дорасти до уровня Дзагоева быстрее, чем Алан восстановит былые кондиции.
Молодой исландец тоже не может показать впечатляющего уровня после блестящего выхода на замену в Пльзени. Тогда именно он с Влашичем вытащили для ЦСКА игру. Арнор казался гениальной находкой, но с тех пор не показал вообще ничего. Сегодня он ударил в руки Шунину с 5 метров, а в целом, как сказал Виктор Гончаренко, «растерялся». Не помог и перевод с позиции второго нападающего на фланг: тренер предпочёл выпустить Щенникова.
Абель ещё не вернулся
В рамках этой перестройки Обляков ушёл в центр, а пару Чалову в нападении составил Абель Эрнандес, который долго восстанавливался после ожидаемой травмы и запорол отличный момент после розыгрыша углового. Игру уругваец явно не усилил, ограничив своё участие в ней неточными ударами. И так стало понятно, что вряд ли он будет серьёзным помощником в матче с «Ромой», так тут ещё и нарисовались новые проблемы со здоровьем. Будет очень жаль, если теплолюбивый и травматичный уругваец проведёт в лазарете потенциально самый интересный месяц в карьере с играми в декабрьской России.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / "СЭ"
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