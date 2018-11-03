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Виктор Гончаренко: удаление у "Динамо" сыграло против ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче с "Динамо" (0:0) в 13-м туре РПЛ. Армейцы заканчивали встречу в большинстве, но не смогли добиться победы.

"Не покидало ощущение, что вот-вот мы дожмем, будут возникать острые моменты. Удаление вообще против нас сыграло, потому что мы начинаем торопиться и действовать сумбурно. Сегодня мы потеряли очки", - цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко ЦСКА Динамо
Сегодня, 20:53
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2
(1)
#2  Quincy   (Сегодня, 21:01)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ахаха по моему уже не в первый раз подобные перлы выдаёт Гончар,не удивлюсь что скоро скажет,что чемоданчик сыграл злую шутку против нас))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удаление против вас сыграло в матче с Локо, где вы умудрились проиграть, здесь оно вас спасло от поражения.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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