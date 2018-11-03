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Рауль Рианчо: Глушаков тренируется фантастически

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что капитан красно-белых Денис Глушаков хорошо выглядит на тренировках команды.

"Глушаков сегодня тренировался как всегда – фантастически. Начиная со сбора в Австрии он показывал себя исключительно как профессионал. И своим профессионализмом он может помочь "Спартаку". – Вы верите в том, что он хороший футболист? Верите же? С моей стороны, как исполняющего обязанности тренера "Спартака", было бы глупо не использовать хорошего футболиста. Представьте, что вы работаете на заводе. И у вас в распоряжении есть 10 станков. А вы один не используете, хотя он хороший, исправный. Что же вам тогда хозяин завода скажет? Он скажет следующее: "Слушай, парень, тебе предоставлены все условия для работы, а ты их не используешь. Значит, ты непрофессионал", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Глушаков Спартак
Сегодня, 21:26
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#10  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:09)
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Цитата: Blessing
и не перестают нас радовать.

Да вы тоже чужим бедам радуйтесь-то не шибко. Мало ли что там к весне будет. Теоретически еще и "Анжи" шансов на золото не утратил. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 22:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
Так, заглядываю, иногда, поржать.

Да, Тарасовское царство наконец обрело себя, и так год потеряли(2017), благо, что теперь всё норме, и не перестают нас радовать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:59)
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online

Цитата: fox771
тя выпилили штоле из редакторов ?

Ну вы, лиса с вороной, и тормоза. Я тут года четыре уже как не работаю. Так, заглядываю, иногда, поржать. sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 21:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак-навсегда
Мы же реально страдаем..

Мне не выразить словами
Силу мук моих страданий....
Из дневника рядовой свиньи
disappointed


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 21:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
С глаз долой тутто оба!

тя выпилили штоле из редакторов ?


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#5  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:52)
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online

Цитата: Рианчо
Вы верите в том, что он хороший футболист?

Я в таком верить гатов, слышь, pronto, что оно есть кальчиадоре эксклюзиво, мать его! Только я его и тоби, таксисто итальяно, не компрадоре ни разу... Престо! престо! С глаз долой тутто оба! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#4  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 21:51)
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Возьмитесь за ручки и пиз.дуйте оба на х.уй
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:43)
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Болеет за:
«Локомотив»
Глушаков сегодня тренировался как всегда – фантастически

Удары по мячу силой мысли, удары горящим мячом, телепортация, что там еще?
А если серьезно - лучший способ снять накал страстей с Глушаком - его встреча с болельщиками и там уже решать - оставлять или нет. Либо уходить в полную информационную тишину и ждать пока все утихнут. А все эти разговоры только масло в огонь
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Roganov   (Сегодня, 21:42)
  • -3
  •  (3)

Не пойму, чего он за Глушакова так впрягся?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:31)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да хватит злить людей, дорогая редакция! Противно видеть, как нас используют для мелких барышей журналюги... Мы же реально страдаем... А клоуны работают... Завязывайте барыжить!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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