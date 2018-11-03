Роман Бабаев: официальных предложений по Чалову пока нет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (1)
"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (1)
20:14
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
19:33
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
19:03
Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду (1)
Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду (1)
18:26
"Динамо" и ЦСКА не забили голов (57)
"Динамо" и ЦСКА не забили голов (57)
17:10
«Паровоз» набирает ход: 7-й российской победой подряд «Локомотив» проводил Кононова в «Спартак»? (2)
«Паровоз» набирает ход: 7-й российской победой подряд «Локомотив» проводил Кононова в «Спартак»? (2)
17:00
Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео) (1)
Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео) (1)
16:43
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
15:39
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (2)
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (2)
15:31
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
15:14
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
Роман Бабаев: официальных предложений по Чалову пока нет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с "Динамо" (0:0) рассказал о повреждениях Марио Фернандеса и Абеля Эрнандеса, а также об интересе к Федору Чалову.
- Очень много моментов создали. Очень обидно. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернется. Главное – трудиться и усердно работать. Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более – когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает. Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал. Считаю, что наши молодые ребята очень достойно выглядели. К сожалению, немного не хватило хладнокровия во время реализации моментов. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию.
- Что с Абелем Эрнандесом?
- Пока не знаю, что за травма у Абеля. Только что общались с врачами, будет обследование. Мы разочарованы, если подтвердится травма.
- С Фернандесом все нормально?
- Марио хромает. Очень болезненный удар, но Фернандес в очередной раз демонстрирует, что он боец. Превозмогая боль, Мариу вернулся на поле, чтобы помочь команде.
- Писали про то, что "Ницца" и "Уотфорд" хотят Чалова.
- Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали.
"Спорт-Экспресс"
- Очень много моментов создали. Очень обидно. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернется. Главное – трудиться и усердно работать. Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более – когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает. Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал. Считаю, что наши молодые ребята очень достойно выглядели. К сожалению, немного не хватило хладнокровия во время реализации моментов. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию.
- Что с Абелем Эрнандесом?
- Пока не знаю, что за травма у Абеля. Только что общались с врачами, будет обследование. Мы разочарованы, если подтвердится травма.
- С Фернандесом все нормально?
- Марио хромает. Очень болезненный удар, но Фернандес в очередной раз демонстрирует, что он боец. Превозмогая боль, Мариу вернулся на поле, чтобы помочь команде.
- Писали про то, что "Ницца" и "Уотфорд" хотят Чалова.
- Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.