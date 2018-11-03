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Александр Мостовой: вернется ли Аленичев в "Спартак"? Нет – не позовут

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу неудачи Дмитрия Аленичева во главе "Енисея".

– Ясно, что Аленичева подвела нехватка хороших, квалифицированных футболистов, – сказал Мостовой. – Мы всегда говорим о классе, школе. Как раз "Енисею" этого и не доставало. Команда вышла из ФНЛ, и ей нужно было усиление. Вроде бы пришли футболисты из "Амкара". Но сказать, что у них намного выше мастерство, тяжело. В начале чемпионата новичок принимал соперников в Тюмени без поддержки болельщиков – это тоже как-то повлияло.

– Что не получилось у тренерского штаба во главе с Аленичевым?

– Всегда есть две основные причины неудач. Это отсутствие футболистов или денег, а может быть и того, и другого. Про проблемы с финансами ничего не слышал, получается, что нехватка класса стала камнем преткновения.

– Есть объяснение, почему снова у Аленичева не получилось задержаться в команде?

– Не знаю, не могу понять. Вроде выводит команды из ФНЛ в премьер-лигу, а потом проваливается. Надо быть готовым к тому, что тебя в любой момент могут убрать.

– Что ему сейчас делать?

– Обычно в таких ситуациях берут паузу, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть. А потом видно будет.

– Может ему в "Спартак" вернуться?

– Нет – не позовут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мостовой Аленичев Спартак
Вчера, 22:02
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#4  Riders1990  bunker (Вчера, 23:51)
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Болеет за:
«Спартак»
dreamcatcher,
Ты прав.Но с Арсеналом он как раз играл Фнловским составом и с Филей в раме.И дернул по разу Спартак,Зенит и Локо.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:17)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, что он не пришлёт более второй состав на выездной матч, не оморозит на зло бабушке свои яйца. А ведь было бы справедливо - отморизил яйца - минимум одним потомком дебила стало бы меньше...

dreamcatcher,
А ну очень уважамый шпетшиалишт-онанитег Ловчев очень сожалеет, что "тренеров со спартаковским прошлым" становится меньше. Правда, сам Ловчев тоже пока не востребован, как и Бубнов, и Рейнгольд, и Юран... Скоро нач нём читать "опусы" и Аленичива. Тихонова не трогаю - он не плакса, Не уверен, что станет тренером с большой буквы, но тренером заметным быть должен. Он практик, а не мечтатель.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Вчера, 22:37)
  • +1
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После выхода в Премьер лигу он меняет состав команды. Состав который во сне видел себя в РПЛ. Состав, который принимал его, как тренера, который был научен его идеям. Да, они были не высокого мастерства, а кого он набрал вместо них?
Он взял, всех послал лесом, набрал новых таких же, "мастеров" , только которые не в зуб ногой про его неглупый и даже интересный футбол. Набрал случайных людей желающих влегкую срубить капусты и с ними он хотел покорить олимп? Он смешной. Результат был очевиден еще в зародыше, так сказать.
Конечно надо усиливаться, но это значит две, три сильные позиции, а не ВСЮ КОМАНДУ менять! Не надо менять шило на мыло.
Он делает такой фокус уже второй раз, первый был с Арсеналом. Делает абсолютно бездумно, механически. Просто ломает работающий механизм прямо перед сезоном. Ломает потому что где-то, у кого-то есть мнение, что игроки ФНЛ не годятся. Не годятся не они, а методы работы.

Пока он не тренер. Он просто идиот. И я сомневаюсь, что он сможет сделать какие-то выводы, потому что он не просто идиот, а идиот идейный, твердолобый значит. Он этим гордится.
А как известно динозавры вымерли потому что не делали выводов. Ему никто и ничто не поможет, если он не смирит свою идейную твердолобость.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 22:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Если Романцев сказал, что багаж остался в спартаке, то логичнее как раз позвать хозяина. Но если Каррера вместе с миллионом премиальных списдил и его багаж, тогда да, не позовут: чтобы нажить новый, надо опять на АЕК выходить, а гарантий на такой счастливый жребий никаких. Вот если бы Романцев поручился за сенатора, вместе с Кавазашвили.... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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