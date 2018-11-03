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Никола Влашич: у ЦСКА нет кризиса

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).

"Это была тяжелая игра против очень сильного соперника. У нас было очень много шансов, чтобы забить, но мы не сделали этого. Они очень хорошо оборонялись. Поэтому итоговый результат — ничья. Результат не по игре. У нас было больше шансов. Но, конечно, если ты не забиваешь — ты не выигрываешь. Иногда бывают такие дни, когда ничего не идет в ворота.

Готовы ли мы к матчу с "Ромой"? Да, мы готовы. Это будет тяжелая игра в Лиге чемпионов и если мы выиграем, то скорее всего пройдем с следующую стадию. "Рома" сильная команда, но "Реал" тоже был сильным.

Что касается частых игр, нет, это нетрудно. Да, меньше тренировок, меньше времени на восстановление, но мы привыкли к этому режиму. Это не проблема.

Нет, у ЦСКА нет кризиса. Просто всегда трудно играть против команд, обороняющихся всем составом. Надеюсь, в следующих играх, мы будем лучше распоряжаться нашими моментами", - цитирует Влашича Sport24.
Теги: Влашич ЦСКА
Вчера, 22:41
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Почему нельзя в интервью публиковать не только ответы, но и вопросы? Читается просто совсем по-другому. Или rusfootball бумагу экономит?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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