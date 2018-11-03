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Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин – о возможности перехода в команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

Хавбек вернулся в основной состав в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" после того, как провел месяц в дубле по решению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. На встрече с махачкалинцами болельщики красно-белых подвергли Глушакова обструкции.

– "Оренбургу" был бы интересен этот футболист?

– Он игрок "Спартака", тем более капитан. Мы сейчас будем предполагать, о том, что может произойти?

– Именно так.

– Конечно, хотим иметь в составе лучших футболистов. Но это не говорит ни о чем. Если есть какие-то возможности и варианты, другой вопрос. Любой тренер мечтает, чтобы самые мастеровитые игроки находились в его команде, но жизнь диктует свои правила.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оренбург Глушаков
Вчера, 23:07
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