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Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед!

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:1).

"Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались", - написал Геркус в инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Вчера, 23:59
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#1  fd65   (Сегодня, 00:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
.....под откос... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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