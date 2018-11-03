Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед!

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:1)."Разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! Пятая победа подряд подтверждает наш статус и серьезные намерения в чемпионате! Следующая остановка в Европе. Пора и на европейской арене себя проявить, заждались", - написал Геркус в инстаграме.