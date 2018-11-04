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Фанаты ЦСКА против оранжевой формы: мы должны играть в красно-синем

Фанаты ЦСКА выступили против оранжевой формы клуба во время матча чемпионата России с "Динамо" (0:0).

"Мы должны играть в красно-синем", – заряжали они с трибун.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 08:24
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 08:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Вообще странно, зачем в РПЛ использовать 3-й комплект? Он же для ЛЧ.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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