Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Нападающий молодежки "Зенита" Симдянкин забил "Ахмату" с центра поля (видео)

"Зенит" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 13-го тура молодежного первенства России.

Дублем отличился Никита Симдянкин. Второй гол он забил ударом с центра поля.

Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 10:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.