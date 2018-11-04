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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Директор академии "Чертаново": 14-летним Пиняевым уже интересуются в Европе
Директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал 14-летнем нападающем Сергее Пиняеве.
"Сейчас Пиняев — самый сильный футболист 2004 года рождения в Европе, это однозначно. Мы понимаем, что к Сергею нужно бережно относиться. В Академии ведутся дискуссии по поводу того, переводить ли его в команду 2003 года рождения, оставлять в команде его возраста, или же делать все, чтобы парень как можно быстрее уехал в Европу.
Часто ли Сергей забивает голы-красавцы? Да, практически все его голы такие. Хочу отметить, что помимо забитых мячей Сергей в последнее время стал отдавать очень классные передачи, приносить пользу команде. Раньше играл индивидуально, сейчас, благодаря своим качествам, уже помогает партнерам.
Сейчас уже есть даже официальные запросы относительно Пиняева от нескольких европейских команд. Называть их не стану, могу сказать лишь, что одна из них — из чемпионата Франции", - цитирует Ларина "Спорт-Экспресс".
"Сейчас Пиняев — самый сильный футболист 2004 года рождения в Европе, это однозначно. Мы понимаем, что к Сергею нужно бережно относиться. В Академии ведутся дискуссии по поводу того, переводить ли его в команду 2003 года рождения, оставлять в команде его возраста, или же делать все, чтобы парень как можно быстрее уехал в Европу.
Часто ли Сергей забивает голы-красавцы? Да, практически все его голы такие. Хочу отметить, что помимо забитых мячей Сергей в последнее время стал отдавать очень классные передачи, приносить пользу команде. Раньше играл индивидуально, сейчас, благодаря своим качествам, уже помогает партнерам.
Сейчас уже есть даже официальные запросы относительно Пиняева от нескольких европейских команд. Называть их не стану, могу сказать лишь, что одна из них — из чемпионата Франции", - цитирует Ларина "Спорт-Экспресс".
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