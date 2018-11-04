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Директор академии "Чертаново": 14-летним Пиняевым уже интересуются в Европе

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал 14-летнем нападающем Сергее Пиняеве.

"Сейчас Пиняев — самый сильный футболист 2004 года рождения в Европе, это однозначно. Мы понимаем, что к Сергею нужно бережно относиться. В Академии ведутся дискуссии по поводу того, переводить ли его в команду 2003 года рождения, оставлять в команде его возраста, или же делать все, чтобы парень как можно быстрее уехал в Европу.

Часто ли Сергей забивает голы-красавцы? Да, практически все его голы такие. Хочу отметить, что помимо забитых мячей Сергей в последнее время стал отдавать очень классные передачи, приносить пользу команде. Раньше играл индивидуально, сейчас, благодаря своим качествам, уже помогает партнерам.

Сейчас уже есть даже официальные запросы относительно Пиняева от нескольких европейских команд. Называть их не стану, могу сказать лишь, что одна из них — из чемпионата Франции", - цитирует Ларина "Спорт-Экспресс".
Теги: Чертаново
Сегодня, 12:44
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:55)
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online
Болеет за:
«Терек»
13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!
Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? ??


Ого, растёт парень на глазах, ещё вчера 13 лет было, завтра будет 15? joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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