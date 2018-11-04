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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Вест Хэм" забил четыре гола "Бернли"
"Зенит" - Ахмат": стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и грозненского "Ахмата" на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Кузяев, Мак, Паредес, Маркизио, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Ерохин, Эранани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Кузяев, Мак, Паредес, Маркизио, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Ерохин, Эранани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев.
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