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"Зенит" - Ахмат": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и грозненского "Ахмата" на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Кузяев, Мак, Паредес, Маркизио, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Ерохин, Эранани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 13:01
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14
(4)
#14  suvirinimas   (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (3)
online

А у меня большие сомнения по Семаку. Это не то что нужно Зениту.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#13  Медведь Русский   (Сегодня, 13:42)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: vertel
Интересно, хоть раз Семак удивит тренера соперников? Ведь Рахимов на молекулы разложил игру Зенита и прекрасно знает, что если насытить центр, завести своих игроков, не допускать свободных зон, то ... Судя по составу, не удивит, опять все знакомые личики, которые не бегают и не борятся.

а как бы вот ты удивил сегодня соперника, будучи тренером?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#12  Борис Борисович  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (1)

Я бы поставил вместо Чернова Набиуллина,а вместо Шатова Ерохина(если нет вопросов по здоровью).
Регистрация: 11.08.2008 [жалоба]
#11  vertel  латвия (Сегодня, 13:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, хоть раз Семак удивит тренера соперников? Ведь Рахимов на молекулы разложил игру Зенита и прекрасно знает, что если насытить центр, завести своих игроков, не допускать свободных зон, то ... Судя по составу, не удивит, опять все знакомые личики, которые не бегают и не борятся.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#10  СуперШтангист   (Сегодня, 13:30)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Гринч

Мы и так вам Ж..... надерём....

Помню помню, как вы Спартак чемпионом сделали проиграв нам у себя))
Мы уже надрали Спартак с Краснодаром, на их полянах, вы - следующие.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 13:29)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
большие сомнения у меня по Шатову и Маркизио

Оба не в лучшем состоянии, отсюда и впечатления такие. Надо давать играть, иначе в тонус не войти.
Терек нас много бил в Питере, а бывало, что и мы помногу им забивали, как сегодня карта ляжет, х...его знает, но по последним играм оптимизма мало.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Гринч  СПб (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (4)

Цитата: СуперШтангист
 СуперШтангист   (Сегодня, 13:11) -7 (7)


online
Болеет за:
«Терек»

Шатов это хорошо, ещё бы Смольникова и будет прекрасно.





Мы и так вам Ж..... надерём....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:19)
  • -8
  •  (8)

Состав - песдабомжу, как раз под бородатых.

И как десерт - капризный, ломкий и женоподобный, ухоженный Маркизио.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 13:18)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Себа стал жертвой чёртого лимита. Надеюсь причина только в этом.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:15)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
А у Дриусси разве не дисквалификация?

Он с Крыльями ее отбыл
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Дриусси на лавке, а под нападающим опять будет играть полуживой Кузяев. Семак, ну ты чего?

А у Дриусси разве не дисквалификация?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дриусси на лавке, а под нападающим опять будет играть полуживой Кузяев. Семак, ну ты чего? Хотя...возможно это дань лимиту...Но лучше уж тогда было опустить Кузяева в опорную зону, вместо Маркизио...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 13:11)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Шатов это хорошо, ещё бы Смольникова и будет прекрасно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 13:10)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
большие сомнения у меня по Шатову и Маркизио


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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