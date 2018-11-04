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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Александр Бубнов: у ЦСКА наблюдаются издержки роста
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с "Динамо" (0:0).
"В первом тайме ЦСКА выглядел значительно лучше. Создал два верных момента, но Чалов не попал, а Шунин выручил. После перерыва "Динамо" удалось наладить оборонительные действия, у "армейцев" же второй раз подряд не сработали замены. Неделю назад с "Краснодаром" — рассчитанные на удержание счёта, сегодня — на усиление атакующего потенциала. Не думаю, что это закономерность, скорее совпадение. В целом Виктор Гончаренко неплохо умеет варьировать игру по ходу.
В шести последних матчах ЦСКА одержал всего одну победу. С точки зрения продвижения вперёд в турнирном плане, безусловно, это неприятная ситуация. Но в принципе, ничего страшного в чемпионате не произошло. Группа лидеров по-прежнему идёт плотно. С игровой точки зрения проблемы также легко объяснимы. Это не эмоциональный спад, которого опасался Виктор Гончаренко после победы над "Реалом", а издержки роста. Много молодёжи, много новичков, плотный график, свою лепту вносят травмы. Словом, идёт закономерный процесс", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"В первом тайме ЦСКА выглядел значительно лучше. Создал два верных момента, но Чалов не попал, а Шунин выручил. После перерыва "Динамо" удалось наладить оборонительные действия, у "армейцев" же второй раз подряд не сработали замены. Неделю назад с "Краснодаром" — рассчитанные на удержание счёта, сегодня — на усиление атакующего потенциала. Не думаю, что это закономерность, скорее совпадение. В целом Виктор Гончаренко неплохо умеет варьировать игру по ходу.
В шести последних матчах ЦСКА одержал всего одну победу. С точки зрения продвижения вперёд в турнирном плане, безусловно, это неприятная ситуация. Но в принципе, ничего страшного в чемпионате не произошло. Группа лидеров по-прежнему идёт плотно. С игровой точки зрения проблемы также легко объяснимы. Это не эмоциональный спад, которого опасался Виктор Гончаренко после победы над "Реалом", а издержки роста. Много молодёжи, много новичков, плотный график, свою лепту вносят травмы. Словом, идёт закономерный процесс", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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