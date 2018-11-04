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Александр Бубнов: у ЦСКА наблюдаются издержки роста

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с "Динамо" (0:0).

"В первом тайме ЦСКА выглядел значительно лучше. Создал два верных момента, но Чалов не попал, а Шунин выручил. После перерыва "Динамо" удалось наладить оборонительные действия, у "армейцев" же второй раз подряд не сработали замены. Неделю назад с "Краснодаром" — рассчитанные на удержание счёта, сегодня — на усиление атакующего потенциала. Не думаю, что это закономерность, скорее совпадение. В целом Виктор Гончаренко неплохо умеет варьировать игру по ходу.

В шести последних матчах ЦСКА одержал всего одну победу. С точки зрения продвижения вперёд в турнирном плане, безусловно, это неприятная ситуация. Но в принципе, ничего страшного в чемпионате не произошло. Группа лидеров по-прежнему идёт плотно. С игровой точки зрения проблемы также легко объяснимы. Это не эмоциональный спад, которого опасался Виктор Гончаренко после победы над "Реалом", а издержки роста. Много молодёжи, много новичков, плотный график, свою лепту вносят травмы. Словом, идёт закономерный процесс", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов ЦСКА
Сегодня, 13:23
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#2  Batman   (Сегодня, 13:31)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Это футбольный рахит. С потемнением кожи

у спартачка последняя стадия - одни почерневшие за ромбеГ бьются
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:25)
  • -2
  •  (6)

Это футбольный рахит. С потемнением кожи
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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