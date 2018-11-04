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Туктамышева посетит матч "Зенит" - "Ахмат"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в инстаграме сообщил, посетит матч 13-го тура российской премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат".

"Готова идти на матч "Зенит" - "Ахмат", - написала Туктамышева.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 14:01
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#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
«Спартак»
фигуристка Елизавета Туктамышева в инстаграме сообщил

да проверяйте же, что пишите!
Ну, пожалуйста!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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