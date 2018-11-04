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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Туктамышева посетит матч "Зенит" - "Ахмат"
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в инстаграме сообщил, посетит матч 13-го тура российской премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат".
"Готова идти на матч "Зенит" - "Ахмат", - написала Туктамышева.
"Готова идти на матч "Зенит" - "Ахмат", - написала Туктамышева.
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