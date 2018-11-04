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Вячеслав Малафеев: будет ли в "Зените" усиление зимой? Усердно работаем над этим

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" ответил на вопрос комментатора канала "Матч премьер" Геннадия Орлова о том, будет ли усиление в команде в зимнее трансферное окно.

"У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру, - сказал Малафеев. - Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 15:03
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#2  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Работайте Слава, работайте!!! Такую скамейку, Отстоев, Заблювота, Эрнани, Краневитер, в топку!!!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, хотелось бы больше вариативности

Какая на йух вариативность. Крайних защитников нет, также как нет и "десятки". Идиот.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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