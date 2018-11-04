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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Малафеев: будет ли в "Зените" усиление зимой? Усердно работаем над этим
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" ответил на вопрос комментатора канала "Матч премьер" Геннадия Орлова о том, будет ли усиление в команде в зимнее трансферное окно.
"У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру, - сказал Малафеев. - Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении".
"Спорт-Экспресс"
"У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру, - сказал Малафеев. - Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении".
"Спорт-Экспресс"
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