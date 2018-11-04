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"Зенит" последним из участников чемпионата России пробил пенальти

"Зенит" в матче 13-го тура премьер-лиги победил "Ахмат" благодаря голу с пенальти, назначенного за нарушение против Роберта Мака. Питерцы стали последней командой, получившей право на исполнение 11-метрового в чемпионате России-2018/19.

Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 16:06
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8
(2)
#8  avnik  море (Сегодня, 17:32)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
К Карасю прикопаться невозможно - касание спины было и факт падения игрока тоже. Все признаки пеналя...
Мне другое понравилось в этой игре. Где-то на 72-й минуте Дзюба отпихивает от себя двумя руками защитника (в последнее время это его фирменный прием) и бьет головой мимо ворот. Гена с умилением вопрошает (видимо у Господа Бога) о том, как ему (Дзюбе) удалось освободиться от опекуна. ))) Лучший момент матча...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а где свиньи?
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#6  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 16:22)
  • +2
  •  (10)

за уши тянут свиней из говна)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
это антиспартаковский заговор


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 16:11)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну...за пенальти!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спортага!??? О боже!!! Как так?!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 16:09)
  • +2
  •  (10)

Думаю, в этой теме будет мало визга.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 16:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Однако...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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