Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
"Зенит" последним из участников чемпионата России пробил пенальти
"Зенит" в матче 13-го тура премьер-лиги победил "Ахмат" благодаря голу с пенальти, назначенного за нарушение против Роберта Мака. Питерцы стали последней командой, получившей право на исполнение 11-метрового в чемпионате России-2018/19.
Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа".
"Спорт-Экспресс"
Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.