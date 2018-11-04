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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Матч "Зенит" - "Ахмат" посетили 45 329 зрителей
На матче 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" присутствовали 45 329 зрителей.
Игра прошла на стадионе "Санкт-Петербург".
Игра прошла на стадионе "Санкт-Петербург".
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