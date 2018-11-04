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Матч "Зенит" - "Ахмат" посетили 45 329 зрителей

На матче 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" присутствовали 45 329 зрителей.

Игра прошла на стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 16:13
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3
(1)
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 16:51)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Не ожидал, что за величайший Ахмат будут 45000 болеть и всего 329 дилетаетов за "Бомжит".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  liasport433   (Сегодня, 16:26)
  • -8
  •  (8)

Цитата: utekay
интересно сколько будет на пердун-арене


воняй на своем болоте чучело помойное
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 16:18)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
интересно сколько будет на пердун-арене


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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