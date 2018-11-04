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Рашид Рахимов: "Ахмат" заслужил как минимум ничью в матче с Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после поражения от "Зенита" (0:1) в 13-м туре чемпионата России заявил, что по организации игры его команда не уступала сопернику.

"Добрый день. У вас он добрый, у меня — нет. По организации игры, по самоотдаче мы ни в чем не уступили. Выглядели неплохо. Но качество нашего паса, качество перехода из обороны в атаку губило большое количество брака. Но если брать игру в целом, команда заслужила как минимум ничью.

Дисциплина должна присутствовать всегда. Футбол игра компактная и контактная. Если вы посмотрите по именам, что было в "Тереке", и то что есть сейчас в "Ахмате"… Возвращаясь, ты хочешь иметь как минимум то что было. Конечно, клуб должен двигаться наверх. Но путь этот сложный. И вернуться к тому футболу, который мы показывали с "Тереком", тяжело.

Если взять по именам, то можно вспомнить Гарая, Витселя, Халка. Это футболисты, которые решали эпизоды сами. Сейчас все научились играть организованно в обороне. Но вы помните, сколько мячей забивал Халк, когда ничего не предвещало. Но и сегодня у "Зенита" есть качественные футболисты. Этот клуб должен ставить перед собой самые высокие цели", - цитирует Рахимова Sport24.
Теги: Рашид Рахимов Зенит
Сегодня, 17:20
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#2  Гринч  СПб (Сегодня, 18:20)
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online

Рашид Рахимов: "Ахмат" заслужил как минимум ничью в матче с Зенитом"...


Мимнимума не произошло....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
у "Зенита" есть качественные футболисты. Этот клуб должен ставить перед собой самые высокие цели

Вот это верно!!!
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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