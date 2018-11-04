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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рашид Рахимов: "Ахмат" заслужил как минимум ничью в матче с Зенитом"
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после поражения от "Зенита" (0:1) в 13-м туре чемпионата России заявил, что по организации игры его команда не уступала сопернику.
"Добрый день. У вас он добрый, у меня — нет. По организации игры, по самоотдаче мы ни в чем не уступили. Выглядели неплохо. Но качество нашего паса, качество перехода из обороны в атаку губило большое количество брака. Но если брать игру в целом, команда заслужила как минимум ничью.
Дисциплина должна присутствовать всегда. Футбол игра компактная и контактная. Если вы посмотрите по именам, что было в "Тереке", и то что есть сейчас в "Ахмате"… Возвращаясь, ты хочешь иметь как минимум то что было. Конечно, клуб должен двигаться наверх. Но путь этот сложный. И вернуться к тому футболу, который мы показывали с "Тереком", тяжело.
Если взять по именам, то можно вспомнить Гарая, Витселя, Халка. Это футболисты, которые решали эпизоды сами. Сейчас все научились играть организованно в обороне. Но вы помните, сколько мячей забивал Халк, когда ничего не предвещало. Но и сегодня у "Зенита" есть качественные футболисты. Этот клуб должен ставить перед собой самые высокие цели", - цитирует Рахимова Sport24.
"Добрый день. У вас он добрый, у меня — нет. По организации игры, по самоотдаче мы ни в чем не уступили. Выглядели неплохо. Но качество нашего паса, качество перехода из обороны в атаку губило большое количество брака. Но если брать игру в целом, команда заслужила как минимум ничью.
Дисциплина должна присутствовать всегда. Футбол игра компактная и контактная. Если вы посмотрите по именам, что было в "Тереке", и то что есть сейчас в "Ахмате"… Возвращаясь, ты хочешь иметь как минимум то что было. Конечно, клуб должен двигаться наверх. Но путь этот сложный. И вернуться к тому футболу, который мы показывали с "Тереком", тяжело.
Если взять по именам, то можно вспомнить Гарая, Витселя, Халка. Это футболисты, которые решали эпизоды сами. Сейчас все научились играть организованно в обороне. Но вы помните, сколько мячей забивал Халк, когда ничего не предвещало. Но и сегодня у "Зенита" есть качественные футболисты. Этот клуб должен ставить перед собой самые высокие цели", - цитирует Рахимова Sport24.
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