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Москва Рубин
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Артем Дзюба: у меня пирожки, бургеры и хот-доги
Форвард "Зенита" Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева "извините, пирожки" еще несколько слов.
Нападающий вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой.
"Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс".
Нападающий вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой.
"Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс".
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