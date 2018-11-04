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Артем Дзюба: у меня пирожки, бургеры и хот-доги

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева "извините, пирожки" еще несколько слов.

Нападающий вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой.

"Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба Зенит Ахмат
Сегодня, 17:31
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(1)
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюбу опять понесло, или ...пронесло.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Tokio581   (Сегодня, 17:39)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Тема, голы вернуться
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
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