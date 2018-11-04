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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, обыграв на своём поле «Ахмат». В тяжёлом и далеко не самом зрелищном матче хозяева оказались чуть удачливее, реализовав пенальти. Rusfootball.info разбирает индивидуальные ошибки всех действующих лиц.
К сожалению, одним из главных «героев» матча стал арбитр Сергей Карасёв, назначивший неоднозначный пенальти в ворота гостей. В целом, обе команды не впечатлили, сыграв неплохо в обороне, но, проявив беспомощность в атаке. Как результат – довольно высокие оценки игрокам обороны и низкие – основным креативщикам, которые должны были создавать остроту.
Андрей Лунёв - 3.5. «Ахмат» нанёс лишь три удара в створ ворот соперника. Настоящих испытаний у вратаря «Зенита» фактически не было. Можно лишь вспомнить удар с острого угла Раванелли, с которым справился Лунёв. В то же время голкипер «Зенита» уверенно действовал на выходах, что также помогало его команде.
Бранислав Иванович - 3.5. Иванович в этом матче превратился в крайнего защитника. Серб успевал не только здорово работать в обороне, но и регулярно ходить в атаку. В активе Ивановича – 73 передачи, почти 80% из них были точными.
Евгений Чернов - 3.0. Чернов постепенно обживается в роли игрока стартового состава. Крайний защитник «Зенита» запомнился классным проходом по флангу в начале матча и прострелом, после которого Городов ошибся и оставил ворота пустыми. В то же время были у Чернова и ошибки. Например, во втором тайме из под него мог головой забить Уциев. В том эпизоде «Зениту» повезло.
Эммануэль Маммана - 3.5. Аргентинский защитник стал лидером «Зенита» по точности передач (96,7%), но, в целом, Маммана использовал короткий пас. Главное, что аргентинец толком ничего не позволил создать сопернику, надёжно закрыв Митришева.
Луиш Нету - 3.5. Нету – лидер «Зенита» по количеству выносов мяча в опасных ситуациях (5). Вообще, португалец в этом сезоне здорово добавил. И в матче с «Ахматом» он также выиграл львиную долю верховой борьбы, да и внизу был крайне полезен.
Леандро Паредес - 2.5. Аргентинский хавбек провёл крайне неоднозначный матч. Именно Паредес был тем, кто строил атаки хозяев. В течение матча он сделал 66 передач с точностью 92,4% - абсолютно феноменальный показатель! Но всё впечатление Паредес испортил глупым удалением. Вторая жёлтая карточка в безобидной ситуации – абсолютный непрофессионализм. Теперь Паредес пропустит важнейший матч с ЦСКА.
Роберт Мак - 3.0. Мак заработал пенальти, с которого и был забит победный мяч. В том эпизоде Роберт здорово проявил себя, классно подставившись под соперника. Но в остальном Мак ничем не запомнился.
Клаудио Маркизио - 3.5. Маркизио реализовал пенальти и принёс своей команде победу. Точный удар итальянца с точки – не повод для гордости, но главное, что этот выстрел принёс три очка. В остальном Маркизио не радовал болельщиков и партнёров своими филигранными передачами. Удивительно, что в этот раз итальянец больше работал в обороне, позволив чаще подключаться в атаку Паредесу.
Далер Кузяев - 2.5. В последнее время Кузяев совсем не впечатляет. Все функции Далера сводятся к колоссальному объёму работы, но в плане обострения и реального КПД есть проблемы. В матче с «Ахматом» Кузяев сделал лишь 29 передач – худший показатель среди полузащитников, не считая Мака, который покинул поле в середине второго тайма.
Олег Шатов - 3.0. Неудачный матч провёл и Шатов. Несмотря на многочисленные возможности обострить игру, у Шатова явно не шло. Апогей – ошибка в концовке матча, когда Олег должен был вывести Дзюбу один на один, но не смог сделать простую точную передачу. Кроме того, Шатов не всегда успевал работать в обороне.
Артём Дзюба - 3.5. Дзюба остаётся одним из самых полезных игроков РПЛ, хоть в последнее время из его игры и ушла прежняя магия. Дзюба вновь не забивает, хотя моменты у Артёма есть. Но как же хорош форвард «Зенита» в борьбе! Постоянно держит Артём в напряжении соперников. И защитникам «Ахмата» было крайне сложно с Дзюбой.
Александр Ерохин - 2.5. Ерохин вышел на поле на 61-й минуте, но совсем ничем не запомнился. В протокол хавбек попал лишь за то, что получил жёлтую карточку.
Себастьян Дриусси - 3.0. Чуть больше получалось у Дриусси. Аргентинец, также появившийся на поле на 61-й минуте, в одном из эпизодов сделал классную передачу на Дзюбу, а после удаления Паредеса фактически занял его место.
Александр Анюков - б/о. Анюков вышел в концовке матча и заменил Шатова. Защитник «Зенита» провёл недостаточно времени на поле, чтобы оценить его вклад.
«Ахмат»
Евгений Городов - 3.0. Городов периодически «пожарил» и явно нервировал защитников «Ахмата». В первом тайме голкипер грозненцев опрометчиво после прострела-навеса Чернова пролетел мимо мяча. А во втором тайме Городов неоднократно неудачно вводил мяч в игру. В то же время Городов выручил свою команду, парировав удар Дзюбы. В том эпизоде вратарь «Ахмата» спас свою команду.
Ризван Уциев - 2.5. Капитан «Ахмата» был традиционно активен, но поучаствовал в голе «Зенита». Именно с ошибки Уциева, который пролетел мимо мяча, началась голевая атака гостей. Это уже после Мохаммади сфолил на Маке. У Уциева был шанс реабилитироваться во втором тайме, когда он выиграл верховую борьбу у Чернова и пробил.
Заурбек Плиев - 3.0. Защитники «Ахмата» практически ничего не позволяли сопернику, хотя иногда и ошибались. В пассиве Плиева – зверский подкат под своего одноклубника в концовке второго тайма и рикошет, после которого Дзюба вышел на ударную позицию.
Милад Мохаммади - 3.5. С формальной точки зрения Мохаммади «привёз» пенальти, сфолив на Маке. Но, во-первых, как показалось, иранец не нарушал правила. Во вторых, почти все свои атаки «Ахмат» проводил через левый фланг, на котором Мохаммади раз за разом обострял. 41% атак «Ахмата» проходил через левый фланг!
Уилкер Анхель - 3.0. У Анхеля в этом матче – 7 выносов, 3 перехвата и 1 отбор. В целом, Анхель избежал серьёзных ошибок.
Андрей Семёнов - 3.0. Российский защитник также выглядел здорово в этом матче. Он закончил игру примерно с теми же показателями, что и Анхель.
Исмаэл - 3.0. Один из лидеров «Ахмата» по количеству передач и их точности. Главная проблема – недостаточное количество проникающих и обостряющих пасов. У Исмаэла такой пас был лишь один.
Раванелли - 2.5. Бразилец фактически в одиночку отправил Паредеса в раздевалку. Обе жёлтые карточки аргентинец заработал, сфолив именно на Раванелли. Также у бразильца был шанс, когда он бил под острым углом, но в том эпизоде грамотную позицию занял Лунёв. В остальном Раванелли был незаметен.
Олег Иванов - 2.5. Иванов стремился создавать моменты для своей команды, часто брал игру на себя, но, если говорить объективно, у него мало что получалось. В концовке Иванов и вовсе решил самостоятельно сделать всё, трижды пробив с дальней дистанции! Все удары получились неточными.
Идрисса Думбия - 2.5. Думбия запомнился чудовищным количеством обрезов и потерь в центре поля. Будь «Зенит» чуть более нацеленным на ворота, ошибки легионера обязательно бы отразились на счёте.
Магомед Митришев - 2.0. Митришев совершенно ничем не проявил себя в этом матче. Проблема в том, что Балай и Садаев, вышедшие во втором тайме, сыграли ещё хуже.
Беким Балай - б/о. Балай вышел на 77-й минуте, нанёс один удар и лишь несколько раз встретился с мячом.
Заур Садаев - б/о. Садаев, появившийся на поле на 87-й минуте, потерял мяч во время одной из атак. Больше ничего в игре Садаева не было.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
К сожалению, одним из главных «героев» матча стал арбитр Сергей Карасёв, назначивший неоднозначный пенальти в ворота гостей. В целом, обе команды не впечатлили, сыграв неплохо в обороне, но, проявив беспомощность в атаке. Как результат – довольно высокие оценки игрокам обороны и низкие – основным креативщикам, которые должны были создавать остроту.
Андрей Лунёв - 3.5. «Ахмат» нанёс лишь три удара в створ ворот соперника. Настоящих испытаний у вратаря «Зенита» фактически не было. Можно лишь вспомнить удар с острого угла Раванелли, с которым справился Лунёв. В то же время голкипер «Зенита» уверенно действовал на выходах, что также помогало его команде.
Бранислав Иванович - 3.5. Иванович в этом матче превратился в крайнего защитника. Серб успевал не только здорово работать в обороне, но и регулярно ходить в атаку. В активе Ивановича – 73 передачи, почти 80% из них были точными.
Евгений Чернов - 3.0. Чернов постепенно обживается в роли игрока стартового состава. Крайний защитник «Зенита» запомнился классным проходом по флангу в начале матча и прострелом, после которого Городов ошибся и оставил ворота пустыми. В то же время были у Чернова и ошибки. Например, во втором тайме из под него мог головой забить Уциев. В том эпизоде «Зениту» повезло.
Эммануэль Маммана - 3.5. Аргентинский защитник стал лидером «Зенита» по точности передач (96,7%), но, в целом, Маммана использовал короткий пас. Главное, что аргентинец толком ничего не позволил создать сопернику, надёжно закрыв Митришева.
Луиш Нету - 3.5. Нету – лидер «Зенита» по количеству выносов мяча в опасных ситуациях (5). Вообще, португалец в этом сезоне здорово добавил. И в матче с «Ахматом» он также выиграл львиную долю верховой борьбы, да и внизу был крайне полезен.
Леандро Паредес - 2.5. Аргентинский хавбек провёл крайне неоднозначный матч. Именно Паредес был тем, кто строил атаки хозяев. В течение матча он сделал 66 передач с точностью 92,4% - абсолютно феноменальный показатель! Но всё впечатление Паредес испортил глупым удалением. Вторая жёлтая карточка в безобидной ситуации – абсолютный непрофессионализм. Теперь Паредес пропустит важнейший матч с ЦСКА.
Роберт Мак - 3.0. Мак заработал пенальти, с которого и был забит победный мяч. В том эпизоде Роберт здорово проявил себя, классно подставившись под соперника. Но в остальном Мак ничем не запомнился.
Клаудио Маркизио - 3.5. Маркизио реализовал пенальти и принёс своей команде победу. Точный удар итальянца с точки – не повод для гордости, но главное, что этот выстрел принёс три очка. В остальном Маркизио не радовал болельщиков и партнёров своими филигранными передачами. Удивительно, что в этот раз итальянец больше работал в обороне, позволив чаще подключаться в атаку Паредесу.
Маркизио реализовал первый пенальти "Зенита" в нынешнем сезоне
Далер Кузяев - 2.5. В последнее время Кузяев совсем не впечатляет. Все функции Далера сводятся к колоссальному объёму работы, но в плане обострения и реального КПД есть проблемы. В матче с «Ахматом» Кузяев сделал лишь 29 передач – худший показатель среди полузащитников, не считая Мака, который покинул поле в середине второго тайма.
Олег Шатов - 3.0. Неудачный матч провёл и Шатов. Несмотря на многочисленные возможности обострить игру, у Шатова явно не шло. Апогей – ошибка в концовке матча, когда Олег должен был вывести Дзюбу один на один, но не смог сделать простую точную передачу. Кроме того, Шатов не всегда успевал работать в обороне.
Артём Дзюба - 3.5. Дзюба остаётся одним из самых полезных игроков РПЛ, хоть в последнее время из его игры и ушла прежняя магия. Дзюба вновь не забивает, хотя моменты у Артёма есть. Но как же хорош форвард «Зенита» в борьбе! Постоянно держит Артём в напряжении соперников. И защитникам «Ахмата» было крайне сложно с Дзюбой.
Александр Ерохин - 2.5. Ерохин вышел на поле на 61-й минуте, но совсем ничем не запомнился. В протокол хавбек попал лишь за то, что получил жёлтую карточку.
Себастьян Дриусси - 3.0. Чуть больше получалось у Дриусси. Аргентинец, также появившийся на поле на 61-й минуте, в одном из эпизодов сделал классную передачу на Дзюбу, а после удаления Паредеса фактически занял его место.
Александр Анюков - б/о. Анюков вышел в концовке матча и заменил Шатова. Защитник «Зенита» провёл недостаточно времени на поле, чтобы оценить его вклад.
«Ахмат»
Евгений Городов - 3.0. Городов периодически «пожарил» и явно нервировал защитников «Ахмата». В первом тайме голкипер грозненцев опрометчиво после прострела-навеса Чернова пролетел мимо мяча. А во втором тайме Городов неоднократно неудачно вводил мяч в игру. В то же время Городов выручил свою команду, парировав удар Дзюбы. В том эпизоде вратарь «Ахмата» спас свою команду.
Ризван Уциев - 2.5. Капитан «Ахмата» был традиционно активен, но поучаствовал в голе «Зенита». Именно с ошибки Уциева, который пролетел мимо мяча, началась голевая атака гостей. Это уже после Мохаммади сфолил на Маке. У Уциева был шанс реабилитироваться во втором тайме, когда он выиграл верховую борьбу у Чернова и пробил.
Заурбек Плиев - 3.0. Защитники «Ахмата» практически ничего не позволяли сопернику, хотя иногда и ошибались. В пассиве Плиева – зверский подкат под своего одноклубника в концовке второго тайма и рикошет, после которого Дзюба вышел на ударную позицию.
Милад Мохаммади - 3.5. С формальной точки зрения Мохаммади «привёз» пенальти, сфолив на Маке. Но, во-первых, как показалось, иранец не нарушал правила. Во вторых, почти все свои атаки «Ахмат» проводил через левый фланг, на котором Мохаммади раз за разом обострял. 41% атак «Ахмата» проходил через левый фланг!
Уилкер Анхель - 3.0. У Анхеля в этом матче – 7 выносов, 3 перехвата и 1 отбор. В целом, Анхель избежал серьёзных ошибок.
Андрей Семёнов - 3.0. Российский защитник также выглядел здорово в этом матче. Он закончил игру примерно с теми же показателями, что и Анхель.
Исмаэл - 3.0. Один из лидеров «Ахмата» по количеству передач и их точности. Главная проблема – недостаточное количество проникающих и обостряющих пасов. У Исмаэла такой пас был лишь один.
Раванелли - 2.5. Бразилец фактически в одиночку отправил Паредеса в раздевалку. Обе жёлтые карточки аргентинец заработал, сфолив именно на Раванелли. Также у бразильца был шанс, когда он бил под острым углом, но в том эпизоде грамотную позицию занял Лунёв. В остальном Раванелли был незаметен.
Олег Иванов - 2.5. Иванов стремился создавать моменты для своей команды, часто брал игру на себя, но, если говорить объективно, у него мало что получалось. В концовке Иванов и вовсе решил самостоятельно сделать всё, трижды пробив с дальней дистанции! Все удары получились неточными.
Идрисса Думбия - 2.5. Думбия запомнился чудовищным количеством обрезов и потерь в центре поля. Будь «Зенит» чуть более нацеленным на ворота, ошибки легионера обязательно бы отразились на счёте.
Магомед Митришев - 2.0. Митришев совершенно ничем не проявил себя в этом матче. Проблема в том, что Балай и Садаев, вышедшие во втором тайме, сыграли ещё хуже.
Беким Балай - б/о. Балай вышел на 77-й минуте, нанёс один удар и лишь несколько раз встретился с мячом.
Заур Садаев - б/о. Садаев, появившийся на поле на 87-й минуте, потерял мяч во время одной из атак. Больше ничего в игре Садаева не было.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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