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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Карпин: пропустили после двух аутов. Не знаю, как это тренировать
Наставник "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Краснодара" (2:2).
– Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме. Первые 15-20 минут было неплохо. Пытались делать то, о чем договаривались. Пытались контролировать, потом два раза потеряли мяч. Потом не много испугались, мяч совсем не держался. Было тяжело. Во втором тайме в раздевалке поговорили. Бояться нам абсолютно нечего, мол, давайте пытаться выиграть, а там уже как получится.
Если брать во внимание, что проигрывали, то удовлетворительный результат. Однако удовлетворения абсолютно никакого нет. Особенно учитывая, что пропустили после двух аутов. Со стандартов могу понять, а вот после аутов… Ровно после такого же аута нам забили с "Локомотивом". Говорили об этом. Я даже не знаю, как это тренировать. Говорить – да. Нужно не терять концентрацию.
Что произошло в конце? Эмоции после игры. Не знаю, что там произошло. Просто отводил Гацкана. Карточки нам лишние не нужны. Просто нормальные эмоции после игры.
– Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме. Первые 15-20 минут было неплохо. Пытались делать то, о чем договаривались. Пытались контролировать, потом два раза потеряли мяч. Потом не много испугались, мяч совсем не держался. Было тяжело. Во втором тайме в раздевалке поговорили. Бояться нам абсолютно нечего, мол, давайте пытаться выиграть, а там уже как получится.
Если брать во внимание, что проигрывали, то удовлетворительный результат. Однако удовлетворения абсолютно никакого нет. Особенно учитывая, что пропустили после двух аутов. Со стандартов могу понять, а вот после аутов… Ровно после такого же аута нам забили с "Локомотивом". Говорили об этом. Я даже не знаю, как это тренировать. Говорить – да. Нужно не терять концентрацию.
Что произошло в конце? Эмоции после игры. Не знаю, что там произошло. Просто отводил Гацкана. Карточки нам лишние не нужны. Просто нормальные эмоции после игры.
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