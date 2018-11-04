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Валерий Карпин: пропустили после двух аутов. Не знаю, как это тренировать

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Краснодара" (2:2).

– Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме. Первые 15-20 минут было неплохо. Пытались делать то, о чем договаривались. Пытались контролировать, потом два раза потеряли мяч. Потом не много испугались, мяч совсем не держался. Было тяжело. Во втором тайме в раздевалке поговорили. Бояться нам абсолютно нечего, мол, давайте пытаться выиграть, а там уже как получится.

Если брать во внимание, что проигрывали, то удовлетворительный результат. Однако удовлетворения абсолютно никакого нет. Особенно учитывая, что пропустили после двух аутов. Со стандартов могу понять, а вот после аутов… Ровно после такого же аута нам забили с "Локомотивом". Говорили об этом. Я даже не знаю, как это тренировать. Говорить – да. Нужно не терять концентрацию.

Что произошло в конце? Эмоции после игры. Не знаю, что там произошло. Просто отводил Гацкана. Карточки нам лишние не нужны. Просто нормальные эмоции после игры.
Теги: Краснодар Ростов Карпин
Сегодня, 18:50
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#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27)
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online

Цитата: DROOZD
ри первых коммента из Петербурга ,и все с претензией на подъепон...
Бомжи,вы епанулись? Валерин Ростов играет ведь интересней вас

Судя по двум последним чемпионам золото не пахнет. Интересно играет команда, неинтерсно или откровенно плохо...
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Валерин Ростов играет ведь интересней вас


Спрашивается, почему Валерин Спартак так паршиво играл?
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#5  DROOZD  брянск (Сегодня, 19:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Три первых коммента из Петербурга ,и все с претензией на подъепон...
Бомжи,вы епанулись? Валерин Ростов играет ведь интересней вас


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#4  _strelez_  ростов (Сегодня, 19:30)
  • +2
  •  (6)

Валера - Ростов-на-Дону с тобой... Так держать...!)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12)
  • -4
  •  (8)
online

В. Г. то гумно тренирует, то аут. Шутка. Хороший игрок был, авось и тренер выйдет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
«Ливерпуль» взял тренера по броскам из аутов, а валера до сих пор не знает


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:53)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, если даже старик Валера не знает...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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