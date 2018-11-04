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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Динамо": Самба Соу не сыграет до конца календарного года
Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу пропустит оставшиеся матчи команды в чемпионате России в текущем календарном году. Об этом сообщил главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили.
29-летний Соу был заменен на 17-й минуте воскресного матча 13-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:0).
"Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет", - сообщил Ярдошвили ТАСС.
29-летний Соу был заменен на 17-й минуте воскресного матча 13-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:0).
"Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет", - сообщил Ярдошвили ТАСС.
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