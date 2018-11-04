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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:28
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
21:59
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
18:34
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Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
17:42
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
"Спартак" в Москве потерпел поражение от "Урала"
В матче 13-го тура чемпионата России московский "Спартак" потерпел поражение от "Урала". Счет встречи - 1:2.
Чемпионат России
13 тур
"Спартак" – "Урал" 1:2
Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29, Панюков, 76
"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов (Ерёменко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 79), Луис Адриано.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин
Чемпионат России
13 тур
"Спартак" – "Урал" 1:2
Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29, Панюков, 76
"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов (Ерёменко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 79), Луис Адриано.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин
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