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"Спартак" в Москве потерпел поражение от "Урала"

В матче 13-го тура чемпионата России московский "Спартак" потерпел поражение от "Урала". Счет встречи - 1:2.

Чемпионат России

13 тур

"Спартак" – "Урал" 1:2

Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29, Панюков, 76

"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов (Ерёменко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 79), Луис Адриано.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 20:52
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186
(12)
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#186  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:29)
  • 0
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online

Рианчу походу назначили, чтобы добить свинарню. Идиотский стартовый состав, сумбур на поле.
Он точно - тренер? Может очередной сутенер?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#185  Frankenstein   (Сегодня, 22:23)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
свежеотчпоканным

а когда цска последний раз выигрывал?))Как в Кубке России сыграли?))Мало конечпоков вам?))

Цитата: Гастэряну
ягодки будете хавать в пердиве

ах да я и забыл что Головин уже дно пробил с Монако,вы уже хаваете))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#184  Batman   (Сегодня, 22:16)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
свежеотчпоканным свиномордиям превед smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#183  Frankenstein   (Сегодня, 22:11)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
сколько свинью не корми, конь всё равно на неё сверху срать будет

Спартак 10 кратный чемпион в Российской истории,так что срём как раз мы на вас,а в СССР и подавно вы были на задворках,классно все таки что Локо и бычки проснулись,это очень замечательно

Цитата: Гастэряну
чтобы

снова получилась римская пицца,а потом унылые 0:0 с бомжами joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#182  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:06)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цирк со свинями...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#181  Гастэряну   (Сегодня, 22:04)
  • +4
  •  (4)

Цитата: utekay
это по-спортаковски! главное, чтоб у соседа...

так у них владелец хлева хахол, все неадекваты переняли его психологию
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#180  Урфин  СПб (Сегодня, 22:03)
  • +5
  •  (5)

не,вечер,конечно,хороший.можно даже сказать,что удался.непонятно только,кто кого в хлеву сливает теперь?

если раньше все было предельно ясно,без всяких там недомолвок и двойных толкований – глушак энд ко сливали кареру,то теперь такой ясности нет и в помине.и это тревожит.
может быть,взбунтовавшиеся обезьяны сливают рианчу?или рианча сливает федуна и ананидзе?
или федун руками рианчи сам себя сливает…

смутные времена пеленой опустились на тарасовку)…
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
#179  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Все красиво кроме Локомотива...да уж, мясные и кто-то еще хрюкает о плохой игре Зенита...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#178  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рианчо Верим!!!)))))
Надеюсь его утвердят и всему народу будет счастье!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#177  Гастэряну   (Сегодня, 21:55)
  • +6
  •  (8)

Цитата: Frankenstein
конюшня то что хвост поднимает?

чтобы свинарне было удобнее нюхать
Цитата: Frankenstein
конюшня которая за счет этих доходов выживает

сколько свинью не корми, конь всё равно на неё сверху срать будет

Цитата: Frankenstein
это только цветочки

ягодки будете хавать в пердиве
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#176  anonymous   (Сегодня, 21:52)
  • +5
  •  (9)
online

соболезнования настоящим мясным, команда развалилась... а свияньм вроде лепехи и брянского гопника год не выходить из запоя
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#175  utekay  Россия (Сегодня, 21:50)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
скоро все дутое лидерство рухнет в тартарары ,а конюшня то что хвост поднимает?

как это по-спортаковски! главное, чтоб у соседа...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#174  miktar   (Сегодня, 21:47)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: 91800bsp
33 года.

Пусть. 33. Тендер -пошёл...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#173  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 21:46)
  • +2
  •  (4)

Теперь тоже Глущак вам виноват?Нет уже и Карьеры.Вот это все наводит на мысль,что Карера ни какой не топ тренер,а просто тренеришка.Провел он со спартаком две предсезонки и команда обосралась при нем.Вывод какой?А то,что чемпионом команда стала,после того,как предсезонку в ней провел Аленичев,наиграл команду,связи,а Карера пришел на готовенкое
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#172  Frankenstein   (Сегодня, 21:46)
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ладно бомжи радуются дрязгам в Спартаке,они еще не знают что скоро все дутое лидерство рухнет в тартарары ,а конюшня то что хвост поднимает?Со Спартаком все ясно что сезон потерян и для него не будет трагедией не попаданием в ЛЧ,а вот конюшня которая за счет этих доходов выживает,для нее не попадание в ЛЧ будет крахом надежд.По поводу матча тут и обсуждать нечего,Рианчо нужно еще расти до почетного звания физрук,такого беспомощного Спартака я не видел давно,никакой мысли в атаке,понравились полупустые трибуны и заряды про Массимо,может хоть что то сдвинется с мертвой точки и наконец то начнутся перестановки в руководстве клуба,а не произойдут,так пусть жрут полными ложками и это только цветочки
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#171  yuri  спб (Сегодня, 21:38)
  • +5
  •  (11)
online

Господа, не стоит игра свеч , не нужны слова, а просто таблица слева. Разорванные красные труселя , заплывшие жирком глаза, и да крючковатый хвостик позади жоп. Кот потушил огнемет - довольно на сегодня.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#170  Гастэряну   (Сегодня, 21:38)
  • +8
  •  (12)

Цитата: Sever8689
Рианчо пора в Испанию.

дайте раулю поработать stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#169  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (5)

Цитата: miktar
Нужен тендер на майку с ромбиком - "шапмион - 2034 года"....

33 года. В 17 же году пичиньонами стали)))


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#168  Sever8689  Владимир (Сегодня, 21:35)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Рианчо пора в Испанию.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#167  utekay  Россия (Сегодня, 21:33)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
В Зину ему - там голубые собрались

как свинойоб, так сразу гавно с брызгами по сторонам, как будто Зенит виноват, что гавно - Спартак laughing
Урал с победой, молодцы!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#166  miktar   (Сегодня, 21:32)
  • +4
  •  (12)
online

Цитата: Евгений Буров
это самая титулованная

9 титлов ,когда рядом разорённые команды, страна и важные "хусяиновы" - это титлы?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#165  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Качество газона не позволило Спартаку показать всю свою колоссальную атакующую мощь, нивелировав гигантскую разницу в классе между командами. Наверняка это уральские колхозники на предматчевой разминке испохабили всю поляну, что бы создать себе преимущество.


Точно! Кротов с собой привезли.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#164  ale  Вятка (Сегодня, 21:30)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Цитата: Blessing
У мутных свиней других не бывает
Вы то лохи ,куда лезете ? В вашем , вечно плачущем убожестве, сколько топ-тренеров угорело за последние годы?

+100500 плаксивое и ноющее болото. в этом сезоне сделали под себя календарь и радуются.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#163  serega_user  serega_user (Сегодня, 21:29)
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Передаю пламенный привет тем болелам спартака, кто частенько над ЦСКА изгаляется. Надеюсь сегодня ваше настроение после матча с Уралом - прекрасное.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#162  miktar   (Сегодня, 21:28)
  • +2
  •  (6)
online

Нужен тендер на майку с ромбиком - "шапмион - 2034 года"....


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#161  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конек
А с чего Бескова вообще считают мегакрутым тренером? Сборная СССР при нем провалилась, да и спартак за 10 лет лишь 2 раза стал чемпионом, некоторые тренеры того же спартака большего добивались

трижды выигрывал чемпионат, да и Спартак из пердива поднял
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#160  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
ой хрюны то описились



Не, не описились. Опростались по большому.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#159  SM2112  Москва (Сегодня, 21:28)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Самый безнадежный матч в этом сезоне((((
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#158  РостовПапа   (Сегодня, 21:27)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: kuzz
Цитата: Савелий
Каррера плохой, Валера плохой... , так что же для Спартака хорошо! Бескова уже не вернуть, Романцев не хочет...., так какой же вундеркинд нужен данному кллективу?

Гамула им нужен и новое название Шинник например тогда гармония настанет, но пока Федун у руля будут называться Спартаком

Назвать Локомотив (предварительно объединив с Локомотивом)
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#157  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:27)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Качество газона не позволило Спартаку показать всю свою колоссальную атакующую мощь, нивелировав гигантскую разницу в классе между командами. Наверняка это уральские колхозники на предматчевой разминке испохабили всю поляну, что бы создать себе преимущество.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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